Seit mehreren Jahren verfolgen uns die Gerüchte um einen umfassenden Einstieg von Apple ins Smarthome-Segment. Im Herbst soll es nun endlich so weit sein. Eine zentrale Rolle soll dabei eine multifunktionale Steuerzentrale, ein „Apple Home Hub“ spielen. Darüber hinaus sollen auch eine neue Version des Apple TV sowie ein überarbeiteter HomePod mini kurz vor ihrer Markteinführung stehen.

Gerüchten zufolge haben vor allem die Verzögerungen bei der Einführung von Apples KI-Funktionen für Verschiebungen bei der Markteinführung der neuen Geräte gesorgt. Wie das Magazin Bloomberg nun berichtet, sind mit iOS 27 und dem Neustart von Siri die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen. So könne der Smarthome-Hub von Apple zwischen Oktober und Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Die neuen Versionen von Apple TV und des HomePod mini werden in jedem Fall bereits für den Herbst erwartet.

Direkter Wettbewerb mit Amazon und Google

Mit den neuen Produkten will Apple seine Position im Smarthome-Segment ausbauen und stärker mit Anbietern wie Amazon und Google konkurrieren. Beide Unternehmen bieten bereits seit Jahren Displays mit integrierter Sprachsteuerung und Smarthome-Zentrale an, wie sie jetzt auch von Apple erwartet werden.

Echo Show 10 von Amazon

Apples Smarthome-Hub soll über ein etwa sieben Zoll großes Display verfügen und auf einem eigens angepassten Betriebssystem basieren. Die Benutzeroberfläche soll Elemente aus iOS, tvOS und watchOS kombinieren und sowohl Apps als auch Widgets unterstützen.

Zu den vorgesehenen Funktionen zählen den Berichten zufolge FaceTime-Anrufe, eine Gegensprechanlage für mehrere Apple-Geräte im Haushalt sowie die Steuerung kompatibler Smarthome-Produkte wie Lautsprecher, Türschlösser oder anderer vernetzter Geräte. Darüber hinaus sollen sich Fotos, Musik, Kalender und persönliche Informationen direkt auf dem Display anzeigen lassen. Dabei soll das Gerät erkennen können, welche Person sich davor befindet, und die angezeigten Inhalte automatisch anpassen. Eine vergleichbare Funktion bietet Amazon bereits in seinen Echo-Show-Geräten an.