Auch Apple TV und HomePod mini neu
Apples „HomePod mit Display“ soll zum Jahreswechsel erscheinen
Seit mehreren Jahren verfolgen uns die Gerüchte um einen umfassenden Einstieg von Apple ins Smarthome-Segment. Im Herbst soll es nun endlich so weit sein. Eine zentrale Rolle soll dabei eine multifunktionale Steuerzentrale, ein „Apple Home Hub“ spielen. Darüber hinaus sollen auch eine neue Version des Apple TV sowie ein überarbeiteter HomePod mini kurz vor ihrer Markteinführung stehen.
Gerüchten zufolge haben vor allem die Verzögerungen bei der Einführung von Apples KI-Funktionen für Verschiebungen bei der Markteinführung der neuen Geräte gesorgt. Wie das Magazin Bloomberg nun berichtet, sind mit iOS 27 und dem Neustart von Siri die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen. So könne der Smarthome-Hub von Apple zwischen Oktober und Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Die neuen Versionen von Apple TV und des HomePod mini werden in jedem Fall bereits für den Herbst erwartet.
Direkter Wettbewerb mit Amazon und Google
Mit den neuen Produkten will Apple seine Position im Smarthome-Segment ausbauen und stärker mit Anbietern wie Amazon und Google konkurrieren. Beide Unternehmen bieten bereits seit Jahren Displays mit integrierter Sprachsteuerung und Smarthome-Zentrale an, wie sie jetzt auch von Apple erwartet werden.
Echo Show 10 von Amazon
Apples Smarthome-Hub soll über ein etwa sieben Zoll großes Display verfügen und auf einem eigens angepassten Betriebssystem basieren. Die Benutzeroberfläche soll Elemente aus iOS, tvOS und watchOS kombinieren und sowohl Apps als auch Widgets unterstützen.
Zu den vorgesehenen Funktionen zählen den Berichten zufolge FaceTime-Anrufe, eine Gegensprechanlage für mehrere Apple-Geräte im Haushalt sowie die Steuerung kompatibler Smarthome-Produkte wie Lautsprecher, Türschlösser oder anderer vernetzter Geräte. Darüber hinaus sollen sich Fotos, Musik, Kalender und persönliche Informationen direkt auf dem Display anzeigen lassen. Dabei soll das Gerät erkennen können, welche Person sich davor befindet, und die angezeigten Inhalte automatisch anpassen. Eine vergleichbare Funktion bietet Amazon bereits in seinen Echo-Show-Geräten an.
Viel interessanter wäre ne ähnliche Lösung für HomeAssistant. Apple überzeugt einfach nicht mehr. Siri ist maximal unbrauchbar.
Das FireHD im KioskModus ist irgendwie auch nicht so das Wahre.
Dann noch HAVoice und alles lokal.
Steht und fällt halt mit den Nutzern dann. HAVoice ist „dümmer“ als Siri. Außer man hinterlegt eine KI, was dann wieder fortlaufende Kosten verursacht und eben nicht lokal ist.
Und wie (und wie weit) man das integriert und Entitäten, Geräte usw freigibt, sauber ansprechbar macht, damit ein Gerät nicht nur auf einen Namen hört und und und…
Mir traue ich das zu. Viele würden daran scheitern. Ob ich die Lust dazu hätte ist wieder eine andere Geschichte.
Ich bin viel mehr gespannt inwiefern die neuen Geräte in HA integrierbar sein werden. Ich hab Home als Standardlösung, mit der jeder im Haushalt – von groß bis klein – klarkommt. Zusätzlich HA für „alles“ und Auswertungen etc – aber das nutze ich, bis auf die Dashboards an den Wänden, alleine.
Das hast Du aus meiner Sicht gut zusammengefasst. Genauso sehe ich es auch. Ich habe eine sehr umfangreiche HA-Installation, die betreue ich aber alleine (solange ich das noch kann ;-) ). Das HA-Dashboard ist schon ziemlich ‚allgemeinverträglich‘, wirklich Anwenderfreundlich ist aber nur – bei allen Macken – Apple Home mit Siri. Das betrifft aber auch nur die Anwender-Ebene, das ‚Verfügbar‘-machen in Home ist aber eher komplex und nur auf Basis von HomeAssistant möglich. Nur mit Apple Bordwerkzeugen lässt sich kaum sinnvolles gestalten
So gut wie gekauft….
Wozu braucht man den?
(Ernst gemeinte Frage)
Wir haben seit Jahren eine Alexa in der Küche. Beim Kochen und Zusammensein der Unterhaltung; Musik, Radio etc. Beim Kochen kann man sie problemlos nach Rezepten fragen oder alles was mit dem Thema Kochen zusammenhängt. Auch nutzen wir beim Kochen zum Fragen wie das Wetter wird, was sind die neuen Nachrichten etc. Auch einfach das Hinzufügen von Dingen zum Einkaufszettel ist extrem praktisch.
Da müsste erst mal Apples SmartHome grundsätzlich überarbeitet werden. Das ist Gerlinde gesagt eine Katastrophe was hier dem Kunden zugemutet wird. Ich habe mal versucht, eine defekte Kamera zu entfernen. Ich habe es irgendwann geschafft. Ich habe dennoch immer noch zwei Zuhause, ohne dass ich das eine löschen kann. Hier gibt es irgendeinen Konflikt. Ich frage mich, warum Apple ein Smart Home Display bringt. Ich habe hier eins seit Jahren rumstehen. Benutzt habe ich es nie. Das Ding steht den ganzen Tag rum,staubt ein und verbraucht Strom. Das unnötigste Produkt überhaupt.
Bin schon auf das Apple TV gespannt glaube es aber erst, wenn es wirklich kommt.
Und dann noch die Airport Serie mit up to Date Übertragungsqualitäten und bestem Zusammenspiel zwischen Apple devices, Matter, Thread und HomeKit Produkten!
Träumen darf man ja noch