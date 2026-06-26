Apple TV und HomePod: Mehr bezahlen für dieselbe Hardware

Apple hat an den Preisen der meisten Produkte geschraubt – auch den der Wohnzimmer-Hardware. Ein neues Apple TV, ein neuer HomePod oder ein aktualisierter HomePod mini sind damit allerdings nicht verbunden. Stattdessen kosten die vorhandenen Modelle im Apple Store nun mehr als zuvor.

Der Apple TV 4K startet in Deutschland inzwischen bei 229 Euro für die Variante mit WLAN und 64 GB Speicher. Das Modell mit WLAN, Ethernet, Thread-Unterstützung und 128 GB Speicher wird von Apple mit 299 Euro geführt. Gerade letzteres ist interessant, weil diese Variante für viele Smart-Home-Nutzer die bessere Wahl bleibt.

Auch bei den Lautsprechern wurde die Preisschraube angezogen. Der HomePod mini kostet im Apple Store nun 139 Euro, der große HomePod der zweiten Generation wird mit 399 Euro gelistet. Technisch hat sich an den Geräten nichts geändert.

Neue Modelle weiter erwartet

Die Preiserhöhungen fallen in eine etwas ungünstige Phase. Apple TV 4K, HomePod und HomePod mini warten schon länger auf eine Aktualisierung. Der aktuelle Apple TV 4K wurde 2022 vorgestellt, der große HomePod folgte Anfang 2023. Der HomePod mini ist sogar noch älter und stammt ursprünglich aus dem Jahr 2020.

Aus der Gerüchteküche heißt es seit Monaten, dass Apple neue Wohnzimmer-Geräte vorbereitet. Erwartet werden unter anderem ein leistungsfähigerer Apple TV, ein neuer HomePod mini und eine bessere Grundlage für die kommende Siri-Generation. Offiziell angekündigt ist davon bislang nichts.

Für Käufer ist die Situation daher sehr unbefriedigend. Wer jetzt direkt bei Apple bestellt, zahlt mehr für unveränderte Hardware. Gleichzeitig ist nicht ausgeschlossen, dass Apple noch in diesem Jahr neue Modelle vorstellt. Gerade beim Apple TV wäre ein modernerer Chip auch deshalb spannend, weil Apples neue KI-Funktionen höhere Anforderungen stellen dürften.

Wer nicht dringend kaufen muss, sollte die Preise bei Händlern im Blick behalten oder auf eine mögliche Aktualisierung warten. Wer hingegen sofort einen Apple TV als Streamingbox oder Smart-Home-Zentrale benötigt, sollte zumindest prüfen, ob die 128-GB-Version mit Ethernet und Thread den Aufpreis gegenüber dem Basismodell wert ist. Beim Amazon ist das Apple TV 4K bereits ausverkauft. Dort wurde es zuletzt für rund 150 Euro verkauft.