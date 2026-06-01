Apple TV und HomePod mini: Neue Geräte vor dem Start

Apple soll die nächste Generation seiner Smart-Home-Geräte bereits seit Monaten fertig entwickelt haben. Wie Bloomberg meldet werden sowohl ein neuer Apple TV als auch ein überarbeiteter HomePod mini intern bereits genutzt.

Apples Smart-Home-Portfolio: Das Lineup ist inzwischen in die Jahre gekommen

Die Markteinführung wurde jedoch schon mehrfach verschoben, da die Geräte gemeinsam mit den erweiterten Siri-Funktionen und den neuen Apple-Intelligence-Angeboten erscheinen sollen. Nach den Rückstellungen wird nun mit einer Vorstellung im Herbst gerechnet.

Für Nutzer, die auf sichtbare Änderungen hoffen, fällt die Liste der Neuerungen jedoch offenbar überschaubar aus. Im Mittelpunkt stehen vor allem leistungsfähigere Prozessoren, die die künftigen KI-Funktionen auf den Geräten ermöglichen sollen.

Apple TV erhält mehr Rechenleistung

Beim kommenden Apple TV wird demnach vor allem die Hardware aktualisiert. Das äußere Erscheinungsbild soll weitgehend unverändert bleiben. Auch bei der Fernbedienung werden höchstens kleinere Anpassungen erwartet.

Der Fokus liegt stattdessen auf einem neuen Chip. Die aktuelle Generation stammt aus dem Jahr 2022 und nutzt den A15 Prozessor. Mit Blick auf moderne KI-Funktionen und aufwendigere Anwendungen gilt die vorhandene Plattform inzwischen als in die Jahre gekommen. Ein schnellerer Prozessor könnte die Bedienung beschleunigen und zusätzliche Funktionen ermöglichen, ohne dass Apple das grundlegende Konzept des Gerätes verändert.

Zuletzt hatte Apple die 3. Generation des Apple TV 4K im November 2022 auf den Markt gebracht.

HomePod mini mit Apple Intelligence

Ähnlich fällt das Bild beim HomePod mini aus. Der kompakte Lautsprecher wurde seit seiner Vorstellung im November 2020 nur geringfügig verändert. Das wichtigste Upgrade soll nun ein neuer Prozessor sein. Das aktuelle Modell verwendet noch einen Chip, dessen technische Grundlage mehrere Jahre alt ist.

Mit der neuen Hardware will Apple offenbar sicherstellen, dass der Lautsprecher die kommenden Siri- und KI-Funktionen lokal verarbeiten kann. Dadurch könnten Anfragen schneller beantwortet und bestimmte Aufgaben direkt auf dem Gerät ausgeführt werden.

Parallel wird weiterhin über ein Smart-Home-Display mit Kamera und Gesichtserkennung spekuliert, dessen Einführung sich ebenfalls verzögert haben soll.