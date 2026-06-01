Äußerlich nahezu unverändert
Apple TV und HomePod mini: Neue Geräte vor dem Start
Apple soll die nächste Generation seiner Smart-Home-Geräte bereits seit Monaten fertig entwickelt haben. Wie Bloomberg meldet werden sowohl ein neuer Apple TV als auch ein überarbeiteter HomePod mini intern bereits genutzt.
Apples Smart-Home-Portfolio: Das Lineup ist inzwischen in die Jahre gekommen
Die Markteinführung wurde jedoch schon mehrfach verschoben, da die Geräte gemeinsam mit den erweiterten Siri-Funktionen und den neuen Apple-Intelligence-Angeboten erscheinen sollen. Nach den Rückstellungen wird nun mit einer Vorstellung im Herbst gerechnet.
Für Nutzer, die auf sichtbare Änderungen hoffen, fällt die Liste der Neuerungen jedoch offenbar überschaubar aus. Im Mittelpunkt stehen vor allem leistungsfähigere Prozessoren, die die künftigen KI-Funktionen auf den Geräten ermöglichen sollen.
Apple TV erhält mehr Rechenleistung
Beim kommenden Apple TV wird demnach vor allem die Hardware aktualisiert. Das äußere Erscheinungsbild soll weitgehend unverändert bleiben. Auch bei der Fernbedienung werden höchstens kleinere Anpassungen erwartet.
Der Fokus liegt stattdessen auf einem neuen Chip. Die aktuelle Generation stammt aus dem Jahr 2022 und nutzt den A15 Prozessor. Mit Blick auf moderne KI-Funktionen und aufwendigere Anwendungen gilt die vorhandene Plattform inzwischen als in die Jahre gekommen. Ein schnellerer Prozessor könnte die Bedienung beschleunigen und zusätzliche Funktionen ermöglichen, ohne dass Apple das grundlegende Konzept des Gerätes verändert.
Zuletzt hatte Apple die 3. Generation des Apple TV 4K im November 2022 auf den Markt gebracht.
HomePod mini mit Apple Intelligence
Ähnlich fällt das Bild beim HomePod mini aus. Der kompakte Lautsprecher wurde seit seiner Vorstellung im November 2020 nur geringfügig verändert. Das wichtigste Upgrade soll nun ein neuer Prozessor sein. Das aktuelle Modell verwendet noch einen Chip, dessen technische Grundlage mehrere Jahre alt ist.
Mit der neuen Hardware will Apple offenbar sicherstellen, dass der Lautsprecher die kommenden Siri- und KI-Funktionen lokal verarbeiten kann. Dadurch könnten Anfragen schneller beantwortet und bestimmte Aufgaben direkt auf dem Gerät ausgeführt werden.
Parallel wird weiterhin über ein Smart-Home-Display mit Kamera und Gesichtserkennung spekuliert, dessen Einführung sich ebenfalls verzögert haben soll.
Ich würde mir AppleArcade direkt wieder buchen, wenn Zen Pinball endlich ruckelfrei, mit dem Nachfolgemodell, spielbar wäre. Mit dem aktuellen AppleTV macht das keinen Spaß.
Na hoffentlich haben sie die anfällige Touch-Fläche des HomePod Minis überarbeitet.
Na nu, ist das bei Dir ein Problem? Ich hab keinerlei Probleme damit :)
Gibt leider genug Berichte dazu im Netz.
Habe die jetzt von der Platine abgesteckt.
Keine spontane Party mehr mitten in der Nacht und selbstständige Resets
Moderne Ki Funktionen? Welche meint ihr?
Na die wo du mit dem Finger auf dem HomePod mini ein Genmoji krakeln kannst.
Gut zu wissen. Buch geschlossen. Weck mich wieder auf, wenn ich es mir kaufen kann.
Ich habe 5 minis im Einsatz. Ich hoffe, dass ein Neuer ausreicht und die anderes KI-nutzende Anfrage an diesen weiterreichen.
Haha
Das wird wohl eher nicht der Fall werden. :-/ Habe 7 Minis und einen Großen (1.Gen.) im Einsatz.
Erstmal sehen wie „unverzichtbar“ die Apple Intelligence auf dem HomePod wirklich ist.
Mir reicht es aktuell schon wenn mein iPhone in der Nähe ist und die ChatGPT-Anfrage per Siri entgegen nimmt. Allerdings ist das aushandeln zwischen den Geräten (iPhone vs HomePods) gefühlt schlechter geworden, also wer in einem Raum nun auf „Hey Siri!“ hört.
Obwohl Siri ja auch Cloud basiert funktioniert, da sollte also schon etwas auf den alten HomePods nutzbar sein. Also ich hoffe einfach mal auf eine generelle Verbesserung der Siri Funktion. Auf AI auf den HomePods kann ich zur Not auch verzichten.
Interessant wäre, wann Apple denn nun gedenkt dass neue Apple TV endlich in den Verkauf zu bringen.
Artikel lesen.
Das sind wohl für viele Menschen schon zu viele Worte, zu viel Inhalt. Einfacher ist es doch, wenn man die Information direkt per Nachfrage geliefert bekommt, sollen die anderen doch lesen und verstehen.
Nur steht dies nicht im Artikel.
Habe ich. Wo steht denn, wann das Apple TV released werden soll?
Warum diese negative Reaktion? Es steht kein Datum im Artikel. Sonst hätte ich meinen Kommentar nicht geschrieben. ich habe übrigens auch nicht nachgefragt, sondern nur angemerkt, dass ich es interessant wäre, das Datum endlich zu erfahren.
„Wieso steht es nicht im Artikel? „Nach den Rückstellungen wird mit einer Veröffentlichung im Herbst gerechnet.“
Vermutlich Herbst. Deutet darauf hin, mit den neuen iPhones ungefähr. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Hattest du gehofft jemand kommentiert dir ein noch nicht bekanntest Datum? Daher die Reaktionen…
M und N
Bekommt das ATV mit dem neuen Chip auch mehr RAM? Mein ATV 4k, glaube 1. Gen, die 4k kann, macht oft neuerdings Probleme mit aktiverten Voiceover. Die Stimme ist abgehakt und stottert derart, dass man rein nichts versteht. Dieses Problem zieht sich nun schon durch viele iOS-Versionen und ich tippe darauf, dass der RAM knapp ist. Nur Neustart behebt das Problem.
Ansonsten ist die neue ATV-Version mehr als überfällig! Die Hardware ist eben oll und wer will dafür dann den vollen Preis hinlegen? Erst recht, wenn man damit rechnen kann, dass bald ein viel, viel schnelleres Modell zum gleichen Preis erscheint?!
Vielleicht setze es doch mal auf Werkseinstellung zurück.
Ab und zu mal neustarten hilft da meistens
Da muss ich ganz kurz überlegen, zum wievielten Mal ich das jetzt schon gehört habe. Ja, etwa 300 mal, wenn ich mich nicht irre!
Was ich sehr interessiert fand, war die These, dass ein Apple TV in Ferrari rot kommt! Das wäre für mich ein Traum!
Nur cosmic orange
Auch das wäre geiler, als nur schwarz!
Wir haben 2024 (erst) von Amazon Echso mit Alexa auf HomePods mit Siri bei uns daheim umgestellt.
Nachdem wir im Apple-Kosmos unterwegs sind (iPhone, Mac, iPad und AppleTV) war das eine logische Konsequenz – auch im Hinblick auf Amazons Werbe- und Kundenpolitik.
Wir haben den Schritt nicht bereut, es läuft für unsere Anforderungen gut: Licht an/aus, Musik und Radio abspielen sowie mal einen Timer stellen … mehr benötigten wir nicht.
Siri hört manchmal nicht beim ersten Mal, doch dafür ist sie auch dezenter im Gegensatz zur Alexa vorher, die auch mal meint angesprochen zu werden wenn es nicht der Fall war.
Auch klanglich können die Minis überzeugen – vor allem im Stereoverbund (für unsere Ansprüche).
Einen großen HomePod haben wir auch, der klingt natürlich nochmal wesentlich besser – kostet allerdings auch wesentlich mehr.
AppleTV ist unsere Mediazentrale am TV bzw. „Monitor“, denn ins Internet darf der „SmartTV“ nicht.
Wir hatten jahrelang einen AppleTV-HD und aktuell einen AppleTV 4K (2022) – sind damit sehr gut zufrieden: Schöne klare Oberfläche, alles läuft Butterweich und der NAS wird dank Infuse hervorragend angesprochen.
Ein Hardwareupgrade für die „Home-Geräte“ sind begrüßenswert.
Ich hab echt kein Bock alle meine HomePods auszutauschen.
Ich hatte gehofft, dass zusätzlich der große HomePod mit Bildschirm auch als Hub dient, um die alten HomePods mit AI auszustatten. Auch super nervig, dass die es nicht erlauben, dass es nicht lokal läuft. Keiner der sowas nutzt, denkt an seinen Datenschutz, egal was Apple sagt
Das sehe ich anders.
Die erlauben NICHT, dass es NICHT lokal läuft?
Was erlauben sie denn nun?
Was habt ihr immer mit eurem lokal laufen? Der HomePod hat ja keinen internen Speicher, wo er sich mal eben die gesamte Wikipedia Datenbank ziehen kann. Egal was ihr das Teil fragt, es muss am Ende im Netz danach suchen. Dann kann die Frage danach auch direkt im Netz verarbeitet werden und der HomePod macht nur die Voice to Text Übersetzung. Das könnten dann auch alle aktuelle Geräte und alle wären zufrieden – ach ne, dann würde ja niemand die neuen Modelle kaufen, also wird Apple das schön per Software zu verhindern wissen und es unter dem Deckmantel des Datenschutzes verkaufen. Ich lasse mich aber gerne überraschen.
Wäre irgendwie seltsam, wenn sie nur den Mini aktualisieren, nicht aber den großen HomePod.
Bei den HomePod (mini) und Apple TV gibt es bislang keine klaren Zyklen. Sie sind da, wenn sie da sind. Der HomePod 2 kam sogar für alle total überraschend.
Wie oft in den letzten Monaten und Jahren immer von einem neuen AppleTV berichtet wurde der kurz vor der Veröffentlichung stand… Unzählige Male!
Ich glaube das erst, wenn ich ihn in meinen Händen halte. :D
Und ich gehe noch einen Schritt weiter; ich kaufe erst, wenn versprochene Funktionen auch tatsächlich mitgeliefert werden.
Nicht dass sie schon irgendwas versprochen hätten (sind ja nur Gerüchte)
Würde mich über ein neues Design im Stick-Format freuen oder einfach im Mac Mini Format OHNE diese extrem kratzanfälliger Klavierlack-Oberfläche.
Meiner Meinung nach ist der derzeit aktuellste ATV das am schnellsten verarbeitende Gerät unter den Streamingboxen. Was würde ein neues Gerät noch besser können als das bisherige?
u.a.
-AV1 Codec Unterstützung
-Dolby Vision 2 und HDR10+ Advanced Unterstützung
-Unterstützung neuerer WiFi Standards (6 Ghz) und neuer Bluetooth-Standards.
Leute, wartet doch erstmal ab. Apple TV, okay – das stellt ja auch grafisch etwa dar und erhält sicher auch andere/mehr KI Features als der HomePod. Der wird sich auf KI Fragen und Antworten beschränken und das geschieht ja sowieso auf einem externen Server – dafür reicht auch die Leistung eines Taschenrechner. (Achtung, übertreibung damit es deutlich wird)
Was ich echt gut finde, das Apple das Design der HomePods nicht großartig ändert. Das macht es um einiges leichter neue HomePods dazu zu kaufen ohne das diese sich optisch zu sehr unterscheiden. Das sieht in der Wohnung schöner aus, wenn die alle gleich sind.
Ich hoffe auf neue „wohnlichere“ Farben, damit sie im Wohnraum nicht zu sehr auffallen.
Die aktuellen Farben sind alle zu knallig und zu technisch.
Hoffe sehr es wird auch neue große geben. Die aktuellen sind veraltet. Möchte alle meine HomePods gleichzeitig austauschen.