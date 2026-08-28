Die nächste Stufe: UGREEN Nexode Pro mit Display, Kabel und App

UGREEN erweitert seine Nexode-Pro-Reihe um ein weiteres High-End-Ladegerät. Das neue Nexode Pro 160W kombiniert drei Anschlüsse mit einem fest integrierten, 70 Zentimeter langen USB-C-Kabel. Insgesamt lassen sich damit bis zu vier Geräte gleichzeitig versorgen. Amazon führt das Modell aktuell zum Einführungspreis von 105,25 Euro statt der angegebenen UVP von 129,99 Euro.

Das Konzept liegt damit zwischen den zuletzt vorgestellten Modellen. Während das Nexode Air 100W bewusst auf einen einzelnen USB-C-Port setzt, richtet sich das Nexode Pro 300W mit acht Anschlüssen an umfangreichere Schreibtisch-Setups. Das neue 160-Watt-Modell fällt kompakter aus, übernimmt aber zahlreiche Funktionen der größeren Pro-Variante.

Einziehbares Kabel liefert bis zu 140 Watt

Neben zwei USB-C-Buchsen und einem USB-A-Anschluss sitzt ein einziehbares USB-C-Kabel direkt im Gehäuse. Sowohl dieses Kabel als auch der erste USB-C-Port können einzeln bis zu 140 Watt bereitstellen. Bei zwei gleichzeitig angeschlossenen Rechnern nennt UGREEN eine Leistungsverteilung von 100 und 60 Watt. Insgesamt stehen maximal 160 Watt zur Verfügung.

UGREEN gibt für ein MacBook Pro mit 14 Zoll bei Nutzung der maximalen Ladeleistung einen Ladestand von 56 Prozent nach 30 Minuten an. Wie bei USB-C üblich hängt die tatsächlich erreichte Leistung allerdings auch vom angeschlossenen Gerät und dessen Ladeprofil ab. Das integrierte Kabel spart zumindest einen zusätzlichen Griff in die Kabeltasche.

Display und App zeigen die Verteilung

Ein drehbares Farbdisplay zeigt unter anderem Ausgangsleistung, Spannung, Stromstärke, Temperatur und Ladeverteilung an. Die Bedienung erfolgt per Touch direkt am Gerät oder über die zugehörige App. Dort lassen sich auch verschiedene Lademodi anpassen. Insgesamt nennt UGREEN fünf Modi. Firmware-Updates sollen später zusätzliche Funktionen und Kompatibilitäten ermöglichen.

Damit setzt der Hersteller den Ansatz fort, Ladegeräte stärker mit Statusanzeigen und Softwarefunktionen auszustatten. Bereits beim Nexode Pro 300W gehören Display, App-Steuerung und konfigurierbare Lademodi zur Ausstattung. Auch der neue 160-Watt-Lader erlaubt eigene Hintergrundbilder und die Anzeige einer Uhr.

Amazon nennt für das Gerät ein Gewicht von 468 Gramm. Das Netzteil ist damit zwar transportabel, zielt mit Display, vier Ladewegen und App-Anbindung aber ebenso klar auf den festen Einsatz am Schreibtisch.