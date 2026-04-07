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Kontostand-App für die Menüleiste

Simplebanking 1.3.4 erlaubt KI-Chats mit dem Bankkonto
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Die Mac-App Simplebanking haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung vorgestellt. Zwischenzeitlich hat der Entwickler einige weitere Funktionen integriert. So kann man die Anwendung in der neu veröffentlichten Version 1.3.4 optional auch mit der Claude-KI verknüpfen.

Für alle, die unseren ursprünglichen Bericht zu Simplebanking verpasst haben, nochmal zur Erinnerung: Es handelt sich hier nicht um eine klassische Banking-App. Die App will lediglich eine schnelle Möglichkeit bieten, den persönlichen Kontostand im Auge zu behalten. Dieser wird damit standardmäßig direkt in der Menüleiste angezeigt. Wer etwas mehr Privatsphäre sucht, kann den Betrag auch automatisch ausblenden, sodass dieser nur bei einem Mausklick auf das App-Symbol ersichtlich ist.

Simplebanking

Ergänzend dazu stellt Simplebanking auch eine Liste mit den Kontoumsätzen zum Abruf über die Menüleiste bereit. Bei Bedarf lassen sich die Einträge hier um Informationen wie die Zahlungsart erweitern. Transaktionsfilter erlauben es, die Umsätze nach Kategorien wie Einnahmen, Ausgaben oder Abos zu sortieren. Wiederkehrende Abbuchungen werden dabei automatisch erkannt und die App stellt nach Möglichkeit direkte Kündigungslinks für solche Abos bereit.

Simplebanking bietet auch die Möglichkeit, mehrere Konten bei unterschiedlichen Banken abzufragen und den persönlichen Finanzstatus kontoübergreifend darzustellen.

KI-Anbindung über lokalen Server

Mit der neuesten Version hat der Entwickler seine App um einen lokalen MCP-Server erweitert. Wer Claude Desktop nutzt, kann so seine Transaktionsdaten in KI-Chats einbeziehen und Claude Fragen wie „Was gebe ich monatlich für Spotify und Co. aus?" oder „Wie oft war ich diesen Monat tanken?" stellen. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass die Anbindung zwar auf lokaler Ebene läuft, für die KI-Verarbeitung dennoch Informationen an den Claude-Anbieter Anthropic übermittelt werden. Daher betont der Entwickler, dass diese Funktion kein Standard ist und optional aktiviert werden muss.

Simplebanking

Ebenfalls neu mit Simplebanking 1.3.4 ist die Möglichkeit, einen übersichtlichen Kontoauszug im PDF-Format zu erstellen.

Simplebanking lässt sich kostenlos beim Entwickler laden. Der Quellcode der App ist über GitHub verfügbar.
07. Apr. 2026 um 10:14 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich konnte keine Liste finden welche Banken unterstützt werden. Auch das „Geschäftsmodell“ ist nicht transparent. Es wird von der Software die Schnittstelle/Dienstleister YAXI verwendet welcher für opensource „nur“ 1000 Aufrufe pro Monat kostenlos anbietet. Vermutlich hat die Software weit mehr (vor allem nach der Meldung hier).
    Ob die Daten auch E2E verschlüsselt sind?

  • Interessanter Ansatz .. ich habe zuhause openwebui mit einem gema4 llm am laufen und werde mal schauen ob ich die Kontoauszüge automatisiert von der Bank abholen kann im PDF Formate und lade die dann in eine eigene Wissensdatenbank in Openwebui (dahinter steht eine RAG Datenbank) .. dann kann ich darüber chatten ohne das Daten nach aussen gehen.

  • KI hat nichts auf meinem Konto zu suchen. Wird denn überhaupt kein Datenschutz mehr respektiert??????

  • Hallo KI, warum ist mein Kontostand so niedrig.

    Kannst du ihn bitte anheben?

  • Und was soll das an Mehrwert bringen, wenn man keine Transaktionen ausführen kann, also weiterhin eine normale Banking-App nutzen muss?

    KI und Kontozugriff? Viel Spaß!

    Und wer muss seinen Kontostand permanent im Blick haben? Änderungen werden doch durch Push-Benachrichtigungen der Bank mitgeteilt und dann kann ich bei Bedarf Einzelheiten in der normalen Banking-App sehen.

    Entwickler verspüren den Drang, das ganze Leben in Algorithmen und Apps abzubilden. Welch ein Irrweg!

  • Es wird immer abstruser…ich kann mich mit meinem Konto unterhalten… :-)) es kann nicht mehr lange dauern dann sind die Menschen überhaupt nicht mehr lebensfähig

  • KI in Kombination mit meinem Bankkonto. Was kann dabei schon schiefgehen?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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