Simplebanking 1.3.4 erlaubt KI-Chats mit dem Bankkonto

Die Mac-App Simplebanking haben wir bereits bei ihrer Veröffentlichung vorgestellt. Zwischenzeitlich hat der Entwickler einige weitere Funktionen integriert. So kann man die Anwendung in der neu veröffentlichten Version 1.3.4 optional auch mit der Claude-KI verknüpfen.

Für alle, die unseren ursprünglichen Bericht zu Simplebanking verpasst haben, nochmal zur Erinnerung: Es handelt sich hier nicht um eine klassische Banking-App. Die App will lediglich eine schnelle Möglichkeit bieten, den persönlichen Kontostand im Auge zu behalten. Dieser wird damit standardmäßig direkt in der Menüleiste angezeigt. Wer etwas mehr Privatsphäre sucht, kann den Betrag auch automatisch ausblenden, sodass dieser nur bei einem Mausklick auf das App-Symbol ersichtlich ist.

Ergänzend dazu stellt Simplebanking auch eine Liste mit den Kontoumsätzen zum Abruf über die Menüleiste bereit. Bei Bedarf lassen sich die Einträge hier um Informationen wie die Zahlungsart erweitern. Transaktionsfilter erlauben es, die Umsätze nach Kategorien wie Einnahmen, Ausgaben oder Abos zu sortieren. Wiederkehrende Abbuchungen werden dabei automatisch erkannt und die App stellt nach Möglichkeit direkte Kündigungslinks für solche Abos bereit.

Simplebanking bietet auch die Möglichkeit, mehrere Konten bei unterschiedlichen Banken abzufragen und den persönlichen Finanzstatus kontoübergreifend darzustellen.

KI-Anbindung über lokalen Server

Mit der neuesten Version hat der Entwickler seine App um einen lokalen MCP-Server erweitert. Wer Claude Desktop nutzt, kann so seine Transaktionsdaten in KI-Chats einbeziehen und Claude Fragen wie „Was gebe ich monatlich für Spotify und Co. aus?" oder „Wie oft war ich diesen Monat tanken?" stellen. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass die Anbindung zwar auf lokaler Ebene läuft, für die KI-Verarbeitung dennoch Informationen an den Claude-Anbieter Anthropic übermittelt werden. Daher betont der Entwickler, dass diese Funktion kein Standard ist und optional aktiviert werden muss.

Ebenfalls neu mit Simplebanking 1.3.4 ist die Möglichkeit, einen übersichtlichen Kontoauszug im PDF-Format zu erstellen.

Simplebanking lässt sich kostenlos beim Entwickler laden. Der Quellcode der App ist über GitHub verfügbar.