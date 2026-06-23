SiliconScope überwacht Apple-KI, Neural Engine und Speicher in Echtzeit

Mit SiliconScope steht Mac-Nutzern eine Systemmonitor-Anwendung zur Verfügung, die gezielt auf die Besonderheiten aktueller Apple-Prozessoren zugeschnitten ist. Anders als die integrierte Aktivitätsanzeige konzentriert sich die Anwendung nicht nur auf Prozessor- und Speicherauslastung, sondern macht auch Komponenten sichtbar, die bei KI- und Medienanwendungen zunehmend wichtiger werden.

Entwickler Kennt Kim beschreibt SiliconScope als Reaktion auf eine Lücke zwischen klassischen Terminal-Werkzeugen und etablierten Mac-Monitoring-Lösungen. Während Anwendungen wie asitop wichtige Chipdaten liefern und btop umfangreiche Systeminformationen bereitstellt, fehlte ihm eine grafische Oberfläche, die speziell auf die Neural Engine, die Medienprozessoren und die Speicherbandbreite aktueller Apple-Chips eingeht.

Blick auf die versteckten Beschleuniger

Im Mittelpunkt stehen jene Hardware-Komponenten, die Apple für lokale KI-Berechnungen und Medienverarbeitung einsetzt. SiliconScope zeigt die Auslastung der CPU, der GPU, der Apple Neural Engine sowie der Media Engine in Echtzeit an. Darüber hinaus erfasst die Anwendung die aktuelle Speicherbandbreite und macht sichtbar, wie stark einzelne Aufgaben den gemeinsamen Systemspeicher beanspruchen.

Gerade bei lokalen Sprachmodellen kann dieser Wert entscheidend sein. Die Anwendung versucht dabei nicht nur die Auslastung darzustellen, sondern auch mögliche Engpässe zu erkennen. SiliconScope unterscheidet beispielsweise zwischen rechenlimitierten, speicherlimitierten und temperaturbedingten Leistungsgrenzen. Nutzer erhalten damit einen besseren Eindruck davon, weshalb ein lokales KI-Modell eventuell langsamer arbeitet als erwartet.

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Mit Version 2.0 hat die Anwendung eine umfangreiche Menüleistenintegration erhalten. Einzelne Messwerte wie CPU-, GPU-, Speicher-, Netzwerk- oder SSD-Auslastung können dauerhaft in der Menüleiste angezeigt werden.

Zusätzlich werden Temperaturdaten einzelner Prozessorkerne, Lüfterdrehzahlen, Batteriezustand, Ladezyklen und die aktuelle Leistungsaufnahme verschiedener Chipbereiche angezeigt. Auch laufende Prozesse lassen sich überwachen und bei Bedarf direkt beenden.

SiliconScope benötigt keine Administratorrechte. Die Anwendung nutzt Apples interne Systemschnittstellen und kann dadurch ohne sudo-Befehle oder zusätzliche Hintergrunddienste betrieben werden. Die Freeware setzt macOS 14 Sonoma oder neuer voraus und unterstützt ausschließlich Macs mit Apple-Prozessoren.