Signiert? Sandbox? Sicher? Mac-App Apparency hilft beim Prüfen

Wir geben der kostenfrei angebotenen Mac-Applikation Apparency eine Installations-Empfehlung mit auf den Weg. Vor allem das von ihr installierte „Quick Look“-Plugin hat sich in den letzten drei Monaten seit der Erstvorstellung der App als durchaus nützlich erwiesen.

Bekanntlich können beliebige Apps im Programme-Ordner eures Macs markiert werden und zeigen mit einem Druck auf die Leertaste anschließend ein Info-Fenster an, das über Größe, Version, Anbieter und Co. informiert.

Ist Apparency auf dem eigenen Mac Installiert, zeigt dieses Fenster auch Informationen zum Gatekeeper, zur Beurkundung, dem sogenannten App-Hardening und verfügbaren Signaturen an.

Apparency ist jetzt in Version 1.2 verfügbar und für den Einsatz auf Macs mit Apple-Prozessoren optimiert.

Die neue Version des App-Prüfers zeigt nun auch so genannten Entitlements an (also Sonderrechte wie etwa den Zugriff auf Apples iCloud-Speicher) und bietet eine Detail-Durchleuchtung etlicher App-Bestandteile wie dem App Store Receipt, möglicherweise vorhandene Provisioning Profiles und Gruppen-Container im Finder an.

Freeware für den schnellen Check

Apparency bietet sich für die schnelle Prüfung von Apps aus unbekannter bzw. zwielichtiger Quelle an und ergänzt damit die ebenfalls komplett kostenlos erhältliche Mac-Anwendung Suspicious Package, die sich ihrerseits um die Tiefenanalyse von Installationsdateien im PKG-Format kümmert.

Beiden Applikationen bieten keinen Schutz vor boshaften Anwendungen, helfen aber dabei neue Downloads kurz zu sichten und grob auf Auffälligkeiten hin abzuklopfen, die gegen die Ausführung neuer Anwendungen sprechen könnten.

Wir empfehlen am Thema interessierten einen Blick in die Update-Notizen von Apparency, die sich auf dieser Sonderseite einsehen lassen.