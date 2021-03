Definitiv kein Hobby-Produkt: Hinter den Kulissen von Apple Fitness+

Das Sport-, Fitness- und Lifestyle-Magazin Men’s Health berücksichtigt Apples Trainings-Angebot „Apple Fitness+“ in seiner jüngsten Ausgabe mit einer Homestory, die Eindrücke aus dem Apple Fitness+ Studio aus Santa Monica verschriftlicht.

Hier haben sich Autor Ben Court und Apples Fitness-Chef Jay Blahnik getroffen und einen Rundgang durch die edlen Studios des Video-Streaming-Dienstes angetreten, der seit seinem Start Mitte Dezember 2020 ausschließlich in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und den Vereinigten Staaten verfügbar ist.

Ab Sommer über 1000 Workouts im Angebot

Die Homestory liefert einige aktuelle Zahlen: So sollen aus den knapp 200 Workouts, mit den Apple im vergangenen Jahr an den Start ging, noch bis zum Sommer ganze 1000 Trainingseinheiten werden. Bestehend aus dem bekannten Mix, der Yoga-Stunden, Kraft-, Laufband- und Ruder-Übungen, sowie Radfahr- und entspannte Cooldown-Sessions anbietet.

Was hingegen offen gelassen wird ist, ob Apple an einem Ausbau des Dienstes und an einer Bereitstellung der Video-Trainings arbeitet, in denen andere Sprachen als Englisch gesprochen werden.

Zumindest mit Blick auf die Protagonisten, sieht es erst mal nicht danach aus. Das 21-köpfige Team der aktiven Trainer hat sich seit dem Debüt des Dienstes nicht geändert. Vor der Kamera steht eine bunte Truppe im Alter von 20 bis 60 Jahren, die aus langjährigen Fitness-Trainern und noch jungen Sport-Enthusiasten besteht.

Definitiv kein Hobby-Produkt

Immerhin scheint eine langfristige Europa-Verfügbarkeit des Dienstes nicht ausgeschlossen- Laut Apples Top-Manager Blahnik handelt es sich bei Apple Fitness+ nicht um ein Hobby Cupertinos, sondern um eine langfristig angelegte Investition, zu der sich der Konzern verpflichtet sieht. Für Apple, so Fitness-Chef Blahnik, sei Apple Fitness+ kein Springt sondern ein Marathon.