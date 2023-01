Sicherheitsschlüssel für Apple ID: NFC, USB oder Lightning?

Apples „Sicherheitsschlüssel für Apple ID“ unterstützen alle FIDO-zertifizierten Sicherheitsschlüssel. Diese werden in unterschiedlichen Ausführungen mit NFC-Chips, Lightning, USB-C und USB-A-Verbindungen angeboten. Wer ausschließlich sein iPhone absichern will, ist mit den NFC-Modellen gut versorgt. Wer auch seinen Mac schützen will, der sollte auf einen Sicherheitsschlüssel mit USB-C-Port setzen, die sich laut Apple mit einem Lightning-auf-USB-C-Adapter meist auch direkt am iPhone nutzen lassen. Zudem ist davon auszugehen, dass bereits das diesjährige iPhone selbst auf einen USB-C-Port setzen wird.

Diese werden nach der Ersteinrichtung bei zukünftigen Login-Vorgängen als so genannter „zweiter Faktor“ immer dann vorausgesetzt, wenn ein Apple-Gerät mit einer Apple ID verknüpft werden soll. Der so vorgenommene Login ist 90 Tage lang gültig und muss anschließend erneut autorisiert werden.

