Kostenfrei mit Werbung: Neu bei Freevee im Februar

Seit Anfang August bietet Amazon nicht mehr nur den Video-Streaming-Dienst Prime Video an, sondern hat mit Freevee auch einen kostenfreien Streaming-Dienst in Deutschland an den Start gebracht, der in den Vereinigten Staaten noch unter dem Namen IMDb TV startete und seine Inhalte gänzlich kostenfrei anbietet.

Zuschauer müssen lediglich über eine Toleranz für Werbeeinblendungen verfügen, die bei Freevee mit zum Konzept gehören. Dafür ist der Katalog der verfügbaren Inhalte für einen kostenfreien Streaming-Dienst bereits beachtlich und wird seit dem Deutschland-Start im Monatstakt um frische Neuzugänge ergänzt.

Auch im kommenden Monat schickt Freevee neue Serien-Staffeln und neue Filme in die Spur. Während im vergangenen Monat die Lizenz-Inhalte dominierten, bringt der Februar wieder zwei Originals.

Bei Love Accidentally folgen wir zwei ehrgeizigen jungen Karrieristen, für die die Arbeit im Angesicht einer neuen Beziehung jedoch zweitrangig erscheint. In America’s Test Kitchen: The Next Generation hingegen freuen wir uns auf zehn aufstrebende Köch*innen, die alles geben, um alles zu bekommen.

