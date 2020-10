Sicherheitsforscher legt Details zu Schwachstelle von T2-Macs offen

Apple dürfte sich über die Veröffentlichung des Sicherheitsexperten Niels Hofmans wenig freuen. Auf seinem Blog IronPeak hat der Belgier Details zu der im T2-Prozessor aktueller Macs vorhandenen und nicht korrigierbaren Sicherheitslücke veröffentlicht, die im Frühjahr bekannt wurde.

Zunächst wollen wir aber gleich mal ein Stück weit Entwarnung geben. Die Schwachstelle darf zwar als gravierend bezeichnet werden, lässt sich allerdings nur ausnutzen, wenn der Angreifer direkten Zugriff auf den Computer hat. Somit sollte sich das Gefährdungspotenzial deutlich eingrenzen lassen.

Hofmans’ Kritik bezieht sich dann auch vielmehr auf die Tatsache, wie Apple mit der Angelegenheit umgeht. Der Sicherheitsforscher unterstellt, dass Apple das Thema möglichst klein halten will, da es seitens des Herstellers keine Möglichkeit gibt, den Fehler zu korrigieren. Man könne lediglich hoffen, dass der Hersteller das Problem ein einer überarbeiteten Version des T2-Prozessors, die in künftigen Macs verbaut wird, behebt.

Apple habe auf zahlreiche, auf unterschiedlichsten Wegen durchgeführte Kontaktversuche auch nach mehreren Wochen nicht geantwortet. In der Veröffentlichung der Details und damit einer Quasi-Anleitung sieht Hofmans nun den einzigen Weg, den Hersteller zu einer Stellungnahme zu bewegen.

Die sogenannte Checkm8-Schwachstelle der Macs leitet sich von einem vergleichbaren, unter dem Namen Checkm8 bekannt gewordenen Fehler in allen von Apple in den Jahren 2011 bis 2017 ausgelieferten iPhones ab. Das Problem sitzt in einem nicht überschreibbaren Speicherbereich der T2-Prozessoren und kann somit nicht durch ein Software-Update behoben werden. Ein Angreifer könnte – lokalen Zugriff vorausgesetzt – in Apples Sicherheitsprozessor mit einem Jailbreak vergleichbar modifizierte Software ausführen.

Die Gefährdung gewöhnlicher Nutzer sollte wie oben beschrieben gering sein. Wer dennoch befürchtet, dass sein System kompromittiert wurde, kann versuchen, den System-Management-Controler (SMC) seines Mac zurücksetzen oder den aufwändigen Weg einer Neuinstallation des Betriebssystems des T2-Chips gehen. Unserer Ansicht nach besteht dafür in der Regel kein Bedarf. Nutzer, die mit sensiblen Inhalten arbeiten, tun aber einmal mehr gut daran, ihren Rechner nicht unbeaufsichtigt zu lassen.