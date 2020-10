„SuitCase for MacBook“: Notebook-Koffer im Stoff-Design

Mit dem SuitCase for MacBook hat Twelve South eine neue, robuste Tragetasche für MacBook Pro und MacBook Air im Angebot. Der Hersteller verspricht eine Kombi aus optimalem Schutz und elegantem Design.

Mit seinem gesteppten Textildesign wirkt das SuitCase von Twelve South äußerlich wie eine gewöhnliche „weiche“ MacBook-Hülle. Im Inneren versteckt sich allerdings eine robuste, thermogeformte Hartschalenhülle. Dem Hersteller zufolge ist das neue MacBook-Case wetter- und wasserfest.

Passend für Apple-Notebooks mit 16 und 12 Zoll Bildschirmgröße erhältlich kann die Hülle nicht nur zum Transport, sondern auch zum Arbeiten genutzt werden. Das MacBook muss dafür nicht aus der Kofferschale entfernt werden. Eine Aufbewahrungstasche hinter dem Bildschirm bietet Platz für Kabel und sonstiges Zubehör.

Twelve South bietet sein SuitCase für das MacBook Pro 16“ sowie das MacBook Pro 13“ und das MacBook Air 13“ zu Preisen von 80 bzw. 70 Dollar an. Mit einer Verfügbarkeit in Deutschland ist in einigen Wochen zu rechnen.