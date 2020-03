Checkm8-Schwachstelle erlaubt Jailbreak von Apples T2-Prozessor

Die im vergangenen Jahr entdeckte Schwachstelle Checkm8 bereitet Apple nun wohl mehr Bauchschmerzen als ohnehin schon. Nachdem bereits alle iOS-Geräte betroffen sind, die zwischen 2011 und 2017 auf den Markt geworfen wurden, droht nun neues Unheil von Mac-Seite. Offenbar ist es Hackern gelungen, auf der gleichen Basis die in neueren Macs verbauten T2 Security Chips zu manipulieren.

checkra1n for T2 – thanks to @h0m3us3r @MCMrARM @aunali1 and rickmart for their T2 work pic.twitter.com/Ciotit6pev

— qwertyoruiop (@qwertyoruiopz) March 10, 2020