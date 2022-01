Shortshare: Kurzlinks in Browser und Mac-Menüleiste

Den in Düsseldorf ansässigen Entwickler Timo Josten kennt ihr vielleicht schon von seinem schnellen Upload-Helfer Dropshare. Dieser ist inzwischen für Apples M1-Prozessoren optimiert, wird von einer iPhone-Applikation flankiert und hat seit unserer letzten Berücksichtigung zahlreiche neue Speicher-Dienste integriert. Dropshare lässt sich inzwischen nicht nur für eigene Server und den Transfer via FTP, WebDAV und SCP nutzen, sondern funktioniert auch mit Cloud-Diensten wie DropBox, Google Drive, WeTransfer und Bild-Hostern wie Imgur und Flickr.

Mit Shortshare bietet Josten seit kurzem eine weitere Applikation an, die gänzlich kostenlos zu haben ist und sich ihrerseits auf das Erstellen kurzer URLS spezialisiert hat. Der Link-Verkürzer Shortshare arbeitet dabei sowohl im Browser als auch in der Mac-Menüleiste und wirft sein Eingabefenster hier nach der Betätigung eines selbst gewählten Tastatur-Kurzbefehls in die Mitte des Bildschirms. In diesen muss der zu verkürzende Link nur noch eingefügt werden, Shortshare spuckt anschließend eine kleine URL zum schnellen Teilen per Kurznachricht E-Mail oder Messenger-Dienst aus.

Die Desktop-Anwendung unterstützt in den Werkseinstellungen ganze neun Anbieter. Neben dem hauseigenen Kurz-URL-Dienst dsh.re, den auch die Dropshare-Applikation des Anbieters nutzt, könnt ihr zwischen Bitly, Rebrandly, Tinyurl, Kutt, is.gd, Hive und url.rw wählen. Zudem unterstützt die Applikation den selbst hostbaren Dienst Yourls, der sich auf dem eigenen Server einrichten lässt und lässt das Anlegen gänzlich anderer Dienste zu, für deren Nutzung ihr lediglich die Endpunkte, URL-Parameter und API-Schlüssel definieren müsst. Gültige API-Schlüssel sind übrigens für fast alle Dienste notwendig, lassen sich in der Regel aber mit wenigen Mausklicks generieren. Shortshare wird kostenlos angeboten.