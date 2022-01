Microsoft Office für iPad: Jetzt mit neuem Fluent Design

Dass sich niemand umgewöhnen muss, lassen auch die vorhandenen Einstellungen deutlich erkennen. So bietet das „…“-Menü den Wechsel zum alten Erscheinungsbild an, setzt dafür aber das Schließen und erneute Öffnen des gerade aktiven Dokumentes voraus.

In den deutschen Update-Notizen der Office-Applikationen macht Microsoft auf das Vorhandensein des neuen Designs aufmerksam, unterstreicht aber gleichzeitig, dass dieses noch nicht in Stein gemeißelt ist. Anwender sind dazu aufgerufen ihre Meinung zum neuen Aussehen zu übermitteln. „Schauen Sie sich das neue Design des Farbbandes und der Befehle an“ fordert Microsoft auf und bittet „und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten“.

Angelehnt an Microsofts Fluent Design System , tritt Office damit nun etwas farbloser aber dafür mit mehr direkt erreichbaren Menü-Befehlen an. Rückgängig und Wiederherstellen sind nun direkt vor der Schriftauswahl platziert, neben anderem Menüelemente wie etwa neben den „weiteren Formatierungen“, den „Hervorhebungsfarben“ und den „Aufzählungszeichen“ machen kleine Pfeile nach unten jetzt deutlich, dass es hier zusätzliche Auswahloptionen angeboten werden.

