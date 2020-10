Shifted für Mac: Neue Funktionen für die Caps-Lock-Taste

Es soll sie ja geben: Mac-Nutzer, die keine Verwendung für die Feststelltaste auf ihrer Tastatur haben. Falls ihr dazugehören solltet und eure Caps-Lock-Taste vielleicht sogar in den Mac-Systemeinstellungen deaktiviert (Systemeinstellungen > Tastatur > Sondertasten), dann könnte euch die Mini-Applikation Shifted gefallen.

Der kostenlose Download legt sich nach dem Start in der Mac-Menüleiste ab und bietet euch hier zahlreiche Aktionen an, mit denen sich die Caps-Lock-Taste belegen lässt und diese dann anstelle der üblichen Dauereingabe von Text in Großbuchstaben ausführt.

Aktuell sind 11 Aktionen verfügbar

In der noch jungen Version 0.10.0 sind aktuell 11 Aktionen und 6 Suchvorlagen vorhanden. Hier könnt ihr etwa festlegen, dass beim Druck auf die Caps-Lock-Taste Spotlight oder Mission Control gestartet werden sollen, die Emoji-Auswahl geöffnet wird, die sonst umständlich mit Command+Control+Leertaste geöffnet werden muss, oder ein neues Finder-Fenster geöffnet wird.

Die Suchvorlagen, die leider nicht zusätzlich zu den Standard-Aktionen sondern nur stattdessen gewählt werden können, nehmen den aktuell markierten Text als Sucheingabe für die IMDB, Wikipedia, Amazon oder eigene Vorlagen.

$5 für die Pro-Version

Shifted lässt sich kostenlos nutzen, gibt einige Aktionen jedoch nur frei, wenn $5 für die Lizenz der App bezahlt wurden. Dazu gehören „Smart Copy & Paste“, bei dem die Caps-Lock-Taste kontinuierlichen zwischen kopieren und einsetzen hin und her wechselt, das Ausführen von AppleScript-Kommandos und die eben beschriebenen Suchvorlagen.

Die App des Entwicklers Tomer Shvueli lässt sich sieben Tage uneingeschränkt ausprobieren und deaktiviert anschließend die drei Pro-Aktionen. Alle verfügbaren Aktionen stellen sich auf dieser Übersichtsseite vor.