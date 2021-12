ShareBot bringt Kurzbefehle in die Teilen-Erweiterung des Mac

Mit macOS Monterey hat Apple die Kurzbefehle-App auf den Mac gebracht. Die Integration des Automator-Nachfolgers lässt auf dem Mac gegenüber iOS allerdings noch deutlich zu wünschen übrig. Mit seiner neu veröffentlichten Mac-App ShareBot for Shortcuts will der Entwickler Pedro Jose Pereira Vieito hier ein Stück weit Abhilfe schaffen.

ShareBot for Shortcuts stellt quasi eine Krücke für die Übergabe von Inhalten aus dem Teilen-Menü an Mac-Kurzbefehle bereit. Was man unter iOS beim Erstellen von Kurzbefehlen direkt einrichten kann, lässt sich auf dem Mac bislang nur mit zusätzlichem Aufwand oder eben durch den Kauf der neuen ShareBot-App realisieren. Die von Apple derzeit bereitgestellten Optionen zum Ausführen von Kurzbefehlen auf dem Mac sehen den direkte Start über das Teilen-Menü zumindest derzeit nicht vor.

Der zum Preis von 2,99 Euro erhältliche ShareBot for Shortcuts setzt sich in das Teilen-Menü auf dem Mac und ermöglicht auf diese Weise die direkte Übergabe von App-Inhalten wie beispielsweise Internet-Links, Dateien oder Text an einen Kurzbefehl. Der Inhalt wird standardmäßig an einen Kurzbefehl namens „Run Shortcut“ übertragen, dessen Funktion ihr nach euren eigenen Bedürfnissen anpassen könnt. Alternativ kann man sich als Zwischenschritt auch eine Liste der verfügbaren Kurzbefehle anzeigen lassen, um einen davon direkt auszuwählen.