Apple veröffentlicht Podcast-Bestenlisten für 2021

Apple hat im Rahmen seiner Jahresrückblicke auch eine Liste der erfolgreichsten und beliebtesten Podcasts veröffentlicht. Wir haben ja gestern schon die Gewinner des Apple Music Awards 2021 gesehen und einen Blick auf die Apple-Music-Jahrescharts geworfen, ergänzend nennt Apple nun auch die Podcast-Hits 2021 beim Namen.

Während sich Apple in der Pressemitteilung „Podcasts Best of 2021“ vorrangig auf internationale Titel konzentriert und hier „A Slight Change of Plans“ von Maya Shankar als besten Podcast und „Anything for Selena“ von Maria Garcia als Newcomer des Jahres auszeichnet, interessierten wir uns vor allem für die hiesigen Angebote.

Apples deutsche Podcast-Charts 2021

Das deutsche Podcast-Team von Apple zählt die Produktionen „Hotel Matze“ und „11 Leben – Die Welt von Uli Hoeneß“ zu den besten Shows des Jahres 2021 und versorgt uns mit der folgenden Rangliste der „Top-Shows des Jahres“.

Hotel Matze hat sich in den letzten Jahren als einer der spannendsten Interview-Podcasts Deutschlands etabliert. Im Gespräch mit Matze Hielscher entstehen zeitlose Inhalte, in denen inspirierende Persönlichkeiten oft neue Seiten zeigen und Dinge teilen, die sie anderswo nicht teilen würden – ein Gespräch an der Hotel-Bar eben. Mit der „Hotel Matze Suite“ hat Matze Hielscher dieses Jahr eine sehr gelungene Weiterentwicklung des Formats als Podcast Abonnement angestoßen. Mit dem „Check-In“ – einem wöchentlichen, teilweise sehr intimen Gespräch mit Freund:innen – und den „100 Weisheiten“ – quasi einer inspirierenden Zitat-Sammlung zum Hören – bietet er eine inhaltlich spannende und aktuellere Ergänzung für seine Hörer:innen und Fans an, die unsere Redaktion zur Auswahl unter die Favoriten des Jahres 2021 bewogen hat Mit „11 Leben – Die Welt von Uli Hoeneß“ ist Max-Jacob Ost und seinem Team ein wahrlich monumentaler Podcast gelungen. Mit Uli Hoeneß steht nur vordergründig eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Deutschen Sports im Vordergrund, geht es doch eigentlich um die gesamte Geschichte des Deutschen Fußballs, die gewissermaßen anhand seiner Karriere nachgezeichnet wird. Der unglaubliche Recherche-Aufwand, der für dieses Projekt betrieben wurde, lässt sich nur erahnen und Max-Jacob Ost hat es geschafft, Hörer:innen mit der richtigen Tonalität, Transparenz und vorbildhaftem Journalismus in seinen Bann zu ziehen. Eine unbedingte Hör-Empfehlung, auch für all jene, die mit Fußball nichts am Hut haben.

Als weitere Kategorie führt Apple in Deutschland eine Rangliste der besten neuen Shows des Jahres. Hier liegt die Sendung „Lanz & Precht“ mit dem Talkmaster Markus Lanz und dem Journalist Richard David Precht auf dem ersten Platz.