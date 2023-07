Selbstanzeige: 7 „Gatekeeper“ melden sich bei der EU

Im kommenden Jahr wird in der Europäischen Union das Gesetz über digitale Märkte in Kraft treten. Der „Digital Markets Act“ (DMA) schafft neue Pflichten und rechtsverbindliche Vorgaben für so genannte „Gatekeeper“, also für große Online-Konzerne die Marktplätze wie etwa den App Store betreiben und dort in Eigenregie die Regeln für alle Marktteilnehmer festlegen.

Auch Apple zeigt sich an

Zusammen mit dem Gesetz über digitale Dienste, dem „Digital Services Act“ (DMA) ist der DMA wichtiger Kernbestandteil der EU-Digitalstrategie, allerdings war bislang noch unklar, welche Unternehmen das Gesetzespaket genau betreffen würde.

Die Europäische Kommission hatte bislang lediglich Definitionen geliefert und Marktteilnehmer dazu aufgefordert, sich selbst bei der Kommission anzuzeigen, sollten die groben Umrissen auf das eigene Unternehmen zutreffen. Dies haben sieben Marktteilnehemr nun getan.

Pünktlich zum Fristende in dieser Wochen haben die folgenden sieben Unternehmen bekanntgegeben, die Vorgaben zu erfüllen, die mit der Bewertung als Gatekeeper einhergehen:

Alphabet

Amazon

Apple

ByteDance

Meta

Microsoft

Samsung

Ab März mit kompatiblen Messengern

Alle sieben Unternehmen erfüllen die von der Europäischen Union aufgestellten Kriterien für Gatekeeper zu denen bestimmte Jahresumsätze, der Unternehmenswert und die Aktivität in mindestens drei EU-Staaten zählen. Auch haben alle Unternehmen während der letzten drei Monate mehr als 45 Millionen aktive Nutzer gezählt und pflegen Geschäftsbeziehungen mit mindestens 10.000 Geschäftskunden.

Ab September werden die Unternehmen nun sechs Monate Zeit haben die Vorgaben des DMA umzusetzen. Dazu gehört etwa die Interoperabilität der unterschiedlichen Messenger-Angebote, die freie Wahl eines App Stores und das Ende der Vorzugsbehandlung eigener Applikationen.