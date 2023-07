Erstmals in Europa: Geldstrafen für Einsatz von Google Analytics

Die schwedische Datenschutzaufsicht, die so genannte „Integritetsskydds myndigheten“ (IMY), hat nach eingehender Prüfung erstmals Geldstrafen für Unternehmen angeordnet, die auf ihren Webseiten das Besucheranalyse-Werkzeug Google Analytics eingesetzt haben.

Google Analytics: Datentransfer in die USA ist problematisch

12 Millionen Kronen Strafe

Der Telekommunikationsanbieter Tele2 etwa muss für seine Nutzung des Tracking-Tools 12 Millionen Kronen Strafe zahlen, dies entspricht etwa 1 Million Euro. Zudem wurden auch der Onlinehändler CDON sowie die beiden Unternehmen Coop und Dagens Industri abgemahnt. Während CDON umgerechnet noch rund 25.000 Euro zahlen musste, kamen die beiden letztgenannten ohne Geldstrafe davon.

Vorausgegangen waren Beschwerden der Datenschutz-Aktivisten von NOYB, die die durch Google Analytics vorgenommene Datenübermittlung in die Vereinigten Staaten kritisiert hatten. Damit gilt nun auch in Schweden, was auch in anderen Ländern Europas wie etwa in Frankreich, Italien und Österreich bereits festgestellt wurde: Die Nutzung von Google Analytics kann gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen.

Beschwerden in allen EU-Staaten

Nachdem der Europäische Gerichtshof im Jahr 2020 festgestellt hatte, dass die Datenübertragung von IT-Konzernen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten fast immer rechtswidrig ist, hatten die Datenschutz-Aktivisten von NOYB 101 Beschwerden diesbezüglich in allen EU-Staaten eingelegt, um Gerichte vor Ort zum Handeln zu bewegen und so Präzedenzfälle zu schaffen.

Neu am aktuellen Fall ist die Tatsache, dass die schwedische IMY nicht nur den Einsatz von Google Analytics abgemahnt und als rechtswidrig eingestuft hat, sondern dass zudem auch Geldstrafen verhängt wurden. Die schwedische Datenschutzaufsicht hat ihre Bewertung der vier Überprüfungen auf der Webseite imy.se veröffentlicht und stellt klar: Alle vier Unternehmen müssen zukünftig auf den Einsatz von Google Analytics verzichten.