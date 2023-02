Selbst gebaut: Touch ID für Nutzer von Drittanbieter-Tastaturen

So entscheiden sich immer mehr Mac-Nutzer dafür, den Fingerabdruck-Scanner Touch ID aus dem Magic Keyboard auszubauen und diesen, in einem eigenen Gehäuse aus dem 3D-Drucker, neben der bevorzugten Drittanbieter-Tastatur auf dem Schreibtisch zu platzieren.

Wer den praktischen Fingerabdruck-Scanner im Alltag nutzen möchte muss dafür jedoch entweder auf ein MacBook setzen oder Apples Desktop-Rechner in Kombination mit einem Magic Keyboard nutzen. Wer hingegen einen Mac mini, einen iMac oder einen Mac Studio mit alternativen Tastaturen verbunden hat – etwa der mechanischen MX Mechanical Mini des Zubehör-Anbieters Logitech – der schaut in die Sprichwörtliche Röhre.

Insert

You are going to send email to