MX Mechanical Mini für Mac ausprobiert: Bolt-Empfänger ist ein Muss

Wir haben die mechanische Logitech-Tastatur MX Mechanical Mini für Mac seit ihrem Debüt Ende September im Einsatz und inzwischen so viel Text in das kompakte Mac-Keyboard getackert, dass die Grundlage für eine qualifizierte Bewertung des Schreibtisch-Begleiters gegeben ist. Wir fangen mit den positiven Beobachtungen und Merkmal an und schließen dann mit einer etwas kritischeren Note.

Schwer im Gewicht, leicht zu tippen

Grundsätzlich fühlt sich die in den zwei Farbvarianten Pale Grey (Weiß) und Space Grey (Schwarz) erhältliche Bluetooth-Tastatur sehr wertig an. Dies liegt nicht nur am Gewicht des mit 900 Gramm überraschend schweren Eingabegerätes, sondern vor allem an den einzelnen Tasten, die anders als auf konkurrierenden Tastaturen so gut wie kein Spiel nach links und rechts haben.

Beim Anschlagen der Tasten muss so gut wie kein Widerstand überwunden werden. Dies lässt einen zwar geradezu über die Tasten fliegen, sorgt hier aber häufiger auch für zwei gleichzeitig angeschlagene Tasten. Ein Umstand der mit dem langen Weg von ca. 4 Millimeter zusammenhängen könnte, den einzelne Tasten überwinden. Trifft der Finger hier nicht mittig, können benachbarte Tasten auf dem Weg nach unten gestreift und ebenfalls ausgelöst werden. Hier muss beim Tastaturwechsel mit einer Übergangszeit zur Eingewöhnung gerechnet werden.

Dafür punktet die MX Mechanical Mini für Mac mit einem angenehm befriedigenden Klappern, das tolerante Kollegen oder einen solitären Arbeitsplatz voraussetzt. Die grau-weißen Retrofarben hätten unserer Meinung nach nicht viel besser gewählt werden können.

Bolt-Empfänger ist ein Muss

Kritisieren müssen wir die Bluetooth-Konnektivität und die nicht ganz native Integration in macOS. Beim Einsatz der MX Mechanical Mini für Mac am iMac hat diese hin und wieder die Verbindung zum eigentlich gekoppelten Rechner verloren und musste über einen Abstecher in die Systemeinstellungen erneut verbunden werden. Auch das Aufwecken aus dem Ruhezustand wollte nicht immer gelingen.

Logitech empfiehlt ohnehin den Einsatz eines Bolt-Empfängers, legt der MX Mechanical Mini für Mac aber keinen in den Lieferumfang. Wir haben den 15 Euro teuren Stecker nachgekauft und setzen die Tastatur seitdem vollkommen problemlos ein. Der Bolt-Empfänger ist ein Muss und sollte im Lieferumfang beiliegen.

Logi Options+

Auch die Integration in das Mac-Betriebssystem könnte etwas durchdachter oder schlicht nativer ausfallen. So lässt sich die MX Mechanical Mini für Mac nicht in den Systemeinstellungen sondern nur über die Logi Options+ Applikation konfigurieren. Hier kann bei der Hintergrundbeleuchtung zwar zwischen mehreren nett anzuschauenden Effekten gewählt werden, ein Deaktivieren der Caps Lock-Taste ist allerdings nicht möglich.



Auch Sondertasten wie die Mikro-Stumm-Taste oder die Taste für die Tastenbeleuchtung sind Logitech-eigene und setzen die Installation der Logi Options+ Applikation voraus um benutzt werden zu können.

Die Hardware gefällt uns sehr gut. Das Schreiben macht Spass. Die Ladung per USB-C ist zeitgemäß. Den Bolt-Empfänger haben wir vermisst, auf die Anbieter-Software würden wir gern verzichten. Uns fehlt eine (entsprechend beschriftete) Nächster-Song-Taste. Diesen Job erledigt nun die Screenshot-Taste, die sich per Logi Options+ problemlos umkonfigurieren lässt.