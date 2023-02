MarkEdit: Neuer Markdown-Editor im Betatest

Die Macher der Taio-Applikation arbeiten schon etwas länger an einem Markdown-Editor, der so simpel und schlicht wie Apples TextEdit-Applikation auftreten soll und sich an Marktdown-Einsteiger und Gelegenheitsnutzer richtet, die Wert auf den Einsatz einer Anwendung legen, die sich auf dem Mac nicht nur wohl sondern direkt zu Hause fühlt.

We’ve been trying new approaches for our editor, after months of testing, we decided why not ship it.

Introducing MarkEdit, a privacy-focused, native, fast & tiny Markdown editor. Join beta: https://t.co/fAuafmQ1Ei

One more thing, it’s going to be free and 100% open source. pic.twitter.com/m1mfr3Xb0K

— Taio (@TaioApp) February 6, 2023