Mac: Bildschirmsperre durch Touch-ID-Taste deaktivieren

Per Touch ID lassen sich schnelle Benutzerwechsel anstoßen, der Fingerabdruck-Scanner ersetzt die Passworteingabe bei etlichen Aktionen und entsperrt geschützte Objekte. Zudem lassen sich Einkäufe per Apple Pay abschließen, Downloads in Apples Onlinestores anstoßen und Passwörter automatisch ausfüllen.

Auf aktuellen MacBook-Modellen befindet sich in der Ecke rechts oben auf der Tastatur, die so genannte Touch-ID-Taste. Diese beherbergt nicht nur Apples Fingerabdruck-Scanner, sondern wird auch für zahlreiche Interaktionen mit dem eigenen Mac benötigt.

