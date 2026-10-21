Neue Vorgaben für Bonitätsdaten
SCHUFA-Urteil: BGH entscheidet zugunsten der Datensammler
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Auskunftspflichten der SCHUFA bei Bonitätsbewertungen präzisiert. Wer erfahren will, wie der eigene Score zustande kommt, kann unter bestimmten Voraussetzungen nähere Angaben zur Berechnung verlangen. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen seine Vertragsentscheidung maßgeblich vom übermittelten Score abhängig macht.
In vier Verfahren hatten Privatpersonen zusätzliche Informationen gefordert. Die SCHUFA hatte ihnen 2023 Scorewerte, Ratingstufen und verwendete Datenarten mitgeteilt. Das Oberlandesgericht Dresden verpflichtete die Auskunftei zu weiteren Angaben. Dagegen ging die SCHUFA vor und hatte vor dem BGH nun Erfolg.
Vertragsablehnung als wichtiger Anhaltspunkt
Der BGH hob die Urteile auf und verwies die Fälle zur erneuten Prüfung zurück. Eine Pflicht, die Berechnung zu erläutern, entsteht nach der DSGVO nicht bei jedem erstellten Score automatisch. Er muss für eine Entscheidung mit erheblichen Folgen maßgeblich sein, etwa wenn ein Unternehmen deshalb einen Vertrag ablehnt.
Den Zusammenhang müssen Betroffene grundsätzlich darlegen und beweisen. Die Richter setzen die Hürde dafür allerdings niedrig: Es genügt zunächst, dass die SCHUFA einen Score an ein Unternehmen übermittelt hat und zeitnah eine nachteilige Vertragsentscheidung folgt. Dann wird vermutet, dass der Score ausschlaggebend war.
Auskünfte von 2023 genügen nicht
Schon 2023 stand das SCHUFA-Scoring vor dem Europäischen Gerichtshof. Auf dessen Rechtsprechung stützt sich der BGH nun. In seiner Mitteilung zu den vier Urteilen hält er fest: Besteht der zusätzliche Auskunftsanspruch, reichen die damaligen SCHUFA-Schreiben nicht aus.
Auch Outbank kann inzwischen den SCHUFA-Score anzeigen
Wie detailliert die Auskunftei das Verfahren erläutern muss, bleibt offen. Darüber entscheidet erneut das Berufungsgericht. Die Kläger dürfen zudem ihre zu ungenau formulierten Anträge nachbessern. Auch die Erstattung ihrer Anwaltskosten ist noch nicht abschließend geklärt.
Inzwischen hat die SCHUFA einen neuen Score mit zwölf ausgewiesenen Kriterien eingeführt. Die aktuellen Verfahren betreffen jedoch die Auskünfte von 2023 und die Frage, unter welchen Bedingungen Verbraucher eine weitergehende Erklärung verlangen können.
Toll. Und wie soll festgestellt werden, ob der SCHUFA Score massgebend war?! Diese Datensammelei gehört schleunigst verboten!
Score wurde abgefragt -> Vertrag wurde kurz darauf abgelehnt
Das genügt als Annahme. Steht so im Text
Daten zu sammeln so stark abzulehnen führt auch nicht weiter. Wie will man sonst Kunden einschätzen, denen man ggf. viel Geld gibt?
Wie funktioniert das in anderen EU Ländern wie Dänemark, Österreich, Schweden, Spanien, Frankreich, Italien?
Die Sache mit der Schufa ist ja das du bei vielen Verträgen direkt zustimmen musst.
Wenn du das Schufa Spiel nicht mitmachen willst, dann hast du wohl Probleme.
Der Eintritt in die Schufa ist ja fast wie die Sozialversicherungsnummer:P Am besten direkt ab Geburt jeden aufzwingen
Mein Problem: Die Schufa ist ein Privatunternehmen.
„Unter bestimmten Voraussetzungen“
Da krankt es doch schon!
Und wir alle dachten, wir hätten die DSGVO
Normal sollte man seine Daten einfach so bekommen können – ohne Nachfrage, ohne Gründe, einfach weil es die eigenen Daten sind