Schlussstrich für das Butterfly-Drama: Apple überweist Entschädigungen

Das Drama um Apples miserable Butterfly-Tastaturen findet jetzt endgültig seinen Abschluss. Hierzulande hat sich das Thema ja bereits seit einiger Zeit erledigt, außer einem widerwillig eingeräumten Reparaturprogramm hatten die Käufer der betroffenen Notebooks außerhalb der USA nichts zu erwarten. In seinem Heimatland hat sich Apple jedoch dazu bereit erklärt, im Rahmen eines Entschädigungsprogramms insgesamt 50 Millionen Dollar auszuzahlen.

Apples Entschädigungsangebot kam als Reaktion auf eine Sammelklage von betroffenen Kunden und die Vereinbarung war eigentlich schon vor zwei Jahren in trockenen Tüchern. Allerdings hatten elf der betroffenen Kunden dagegen Einspruch erhoben und versucht, mehr Schadensersatz aus der Angelegenheit herauszuschlagen. Dieses Verfahren hat sich dann ein weiteres Jahr hingezogen, bis ein Richter das von Apple gemachte Angebot als fair und ausreichend bezeichnet, und die Auseinandersetzung damit beendet hat.

Seit vergangener Woche laufen bei den Teilnehmern an der Sammelklage nun die von Apple versprochenen Zahlungen ein. Der Maximalbetrag liegt hier bei 395 Dollar für jedes betroffene Notebook. Diesen Höchstbetrag erhalten Nutzer, bei denen die Tastatur mitsamt dem Topcase ihres Apple-Notebooks zweimal oder noch häufiger repariert werden musste. Für eine Reparatur gibt es 125 Dollar und wenn lediglich einzelne Tasten getauscht werden mussten, erhält man eine Entschädigung von immerhin 50 Dollar. Diese Zahlungen sollen den damit verbundenen Ärger und Aufwand kompensieren.

Der Ärger mit Apples Butterfly-Tastaturen war zumindest für einen Teil der Besitzer der betroffenen Geräte groß. Die Problematik hat dazu geführt, dass Entwickler versucht haben, die daraus resultierenden Fehler mithilfe von Software-Lösungen zu umgehen und das Thema wurde sogar im Rahmen der Verleihung des Filmpreises „Oscar“ im Jahr 2020 aufgegriffen.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020