ScanSnap Cloud: Änderungen erzwingen Software-Update

Besitzer der ScanSnap-Geräte von PFU Ricoh sollten überprüfen, ob auf ihren Scannern die neueste Firmware-Version installiert ist. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Cloud-Funktionen von ScanSnap Verwendung finden. Der Anbieter überarbeitet die zugrundeliegende Infrastruktur. In der Folge wird vom 9. April an eine aktuelle Scanner-Software vorausgesetzt, wenn die ScanSnap Cloud weiterhin verwendet werden soll.

Die Funktion ScanSnap Cloud bietet die Möglichkeit, Scans direkt bei einem vom Nutzer festgelegten Cloud-Anbieter zu speichern. Unterstützt werden hier Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive und Box. Die Dateien können zum Teil vor dem Upload automatisch optimiert und benannt werden.

Diese Modelle sind betroffen

Betroffen sind laut Hersteller nicht alle Dokumentenscanner aus der ScanSnap-Reihe. Besitzer der neueren Modelle müssen, soweit wir dies überblicken, nicht aktiv werden. Aktiv zum Update aufgefordert werden lediglich Nutzer, die eines der folgenden ScanSnap-Modelle in Verwendung haben:

Über die Links oben lässt sich prüfen, welche Firmware-Version aktuell ist. Das Update selbst muss über die Scanner-Software erfolgen. Dies ist sowohl vom Desktop aus als auch mithilfe eines Mobilgeräts möglich. Bei ScanSnap-Modellen mit einem Bedienfeld lässt sich der Vorgang auch direkt vom Scanner aus starten.

Aktuelle Version von ScanSnap Home vorausgesetzt

Laut PFU Ricoh soll man vor dem Update unbedingt sicherstellen, dass man die neueste Version der Scanner-Software ScanSnap Home installiert hat. Die aktuelle Version läuft unter der Nummer 3.6.1 und wurde dieser Tage erst veröffentlicht. Zu Monatsbeginn hat PFU Ricoh Version 3.6.0 der App veröffentlicht. Seit diesem Update ist die App nun auch für Apple-Prozessoren optimiert.