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Weniger Ablenkung beim Surfen

Vivaldi 7.9: Benutzeroberfläche verschwindet auf Wunsch
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Die Desktop-Version des Webbrowsers Vivaldi erhält mit dem Update auf Version 7.9 mehrere Neuerungen. Im Mittelpunkt steht eine Funktion, die den Fokus stärker auf die Inhalte der Webseiten legen soll.

Vivaldi 7.9 bietet die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche automatisch auszublenden. Elemente wie die Tab-Leiste, das Panel, die Adressleiste, die Lesezeichenleiste oder die Statusleiste treten in den Hintergrund, solange sie nicht benötigt werden. Erst wenn der Mauszeiger an den Bildschirmrand bewegt wird, kehren die Bedienelemente zurück.

Die Idee der Entwickler ist es, den verfügbaren Platz für Inhalte zu vergrößern. Nutzer können dabei auch festlegen, welche Bestandteile der Oberfläche ausgeblendet werden. Dies lässt sich in den Einstellungen der App im Bereich „Darstellung → UI“ konfigurieren.

Vivaldi

Neuer Ansatz für den Umgang mit Tabs

Ergänzend führt Vivaldi eine Funktion ein, die das Öffnen und Verfolgen von Links strukturieren soll. Links lassen sich dabei neben dem ursprünglichen Inhalt in sogenannten Folge-Tabs öffnen. Weitere auf der gleichen Seite aufgerufene Links werden im gleichen Bereich geladen, während die Ausgangsseite unverändert zu sehen bleibt.

Vivaldi Follow Tabs

Auf diese Weise soll man einfacher und strukturierter arbeiten können. Insbesondere bei Recherchen oder längeren Artikeln soll die Funktion die Orientierung erleichtern.

Änderungen bei E-Mail-Funktion

Auch die integrierte Mail-Funktion von Vivaldi hat etwas Pflege bekommen. Hier lässt sich der Editor nun in einem separaten Fenster öffnen. Zudem kann zwischen einer formatierten und reinen Textdarstellung umgeschaltet werden.

Im Hintergrund wurde laut den Entwicklern der Speicherbedarf reduziert, was sich insbesondere bei umfangreichen Postfächern bemerkbar machen kann. Darüber hinaus wurden Funktionen für den Umgang mit Mailinglisten sowie zum lokalen Speichern von Nachrichten ergänzt.
20. März 2026 um 15:18 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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