MacBook Neo sorgt für Rekordzahlen bei Apple

Das MacBook Neo hat Apple zu neuen Rekordzahlen verholfen. Nach Angaben von Apple-Chef Tim Cook zufolge hat das Unternehmen auf Mac-Erstkunden bezogen gerade die beste Einführungswoche aller Zeiten hinter sich gebracht.

Preis als entscheidender Faktor

Großartig überraschen kommt diese Meldung nun allerdings nicht. Eines der größten Hindernisse für Mac-Interessenten waren bislang die im Vergleich mit anderen Plattformen hohen Gerätepreise. Das MacBook Neo bricht drastisch mit dieser Regel. Offiziell ab 699 Euro erhältlich kostet das neue Notebook genauso viel wie das iPhone 17e als günstigstes iPhone. Für das MacBook Air muss man in der günstigsten Variante 500 Euro mehr auf den Tisch legen.

Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass man das MacBook Neo getrennt von Apples vollwertigen Notebooks betrachten muss. Während die mit Prozessoren aus Apples M-Serie ausgestatteten Geräte aus den Produktreihen MacBook Air und MacBook Pro auf intensivere und rechenlastige Nutzungsszenarien ausgelegt sind, präsentiert sich das MacBook Neo als Gerät für Einsteiger, die ein in dieser Kategorie ausreichend leistungsfähiges und vor allem hochwertiges Gerät suchen.

Langfristig auch mehr Abo-Kunden

Die von Cook angesprochenen Rekordzahlen bestätigen auch, dass Apples Neo-Strategie funktioniert. Das Notebook dürfte gute Dienste dabei leisten, potenzielle Nutzer von Apples Zusatz- und Abo-Angeboten zu gewinnen. Auf lange Sicht könnte sich das Gerät für Apple so deutlich profitabler zeigen, als eine zwar mit höheren Margen, aber nur einmalig verkaufte Hardware.

Interessant wäre nun zu erfahren, in welcher Relation die Verkäufe des Standardmodells und der Variante mit 512 GB Speicher und Touch-ID-Sensor zueinander stehen. Dies werden wir von Apple aber vermutlich ebenso wenig erfahren, wie die Rangliste der beliebtesten Gehäusefarben.

Das MacBook Neo ist seit Mittwoch vergangener Woche erhältlich. Vorbestellungen für das Gerät hat Apple bereits seit der Woche zuvor angenommen.