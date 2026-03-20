Neue Mac-Nutzer im Visier
MacBook Neo sorgt für Rekordzahlen bei Apple
Das MacBook Neo hat Apple zu neuen Rekordzahlen verholfen. Nach Angaben von Apple-Chef Tim Cook zufolge hat das Unternehmen auf Mac-Erstkunden bezogen gerade die beste Einführungswoche aller Zeiten hinter sich gebracht.
Preis als entscheidender Faktor
Großartig überraschen kommt diese Meldung nun allerdings nicht. Eines der größten Hindernisse für Mac-Interessenten waren bislang die im Vergleich mit anderen Plattformen hohen Gerätepreise. Das MacBook Neo bricht drastisch mit dieser Regel. Offiziell ab 699 Euro erhältlich kostet das neue Notebook genauso viel wie das iPhone 17e als günstigstes iPhone. Für das MacBook Air muss man in der günstigsten Variante 500 Euro mehr auf den Tisch legen.
Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass man das MacBook Neo getrennt von Apples vollwertigen Notebooks betrachten muss. Während die mit Prozessoren aus Apples M-Serie ausgestatteten Geräte aus den Produktreihen MacBook Air und MacBook Pro auf intensivere und rechenlastige Nutzungsszenarien ausgelegt sind, präsentiert sich das MacBook Neo als Gerät für Einsteiger, die ein in dieser Kategorie ausreichend leistungsfähiges und vor allem hochwertiges Gerät suchen.
Langfristig auch mehr Abo-Kunden
Die von Cook angesprochenen Rekordzahlen bestätigen auch, dass Apples Neo-Strategie funktioniert. Das Notebook dürfte gute Dienste dabei leisten, potenzielle Nutzer von Apples Zusatz- und Abo-Angeboten zu gewinnen. Auf lange Sicht könnte sich das Gerät für Apple so deutlich profitabler zeigen, als eine zwar mit höheren Margen, aber nur einmalig verkaufte Hardware.
Interessant wäre nun zu erfahren, in welcher Relation die Verkäufe des Standardmodells und der Variante mit 512 GB Speicher und Touch-ID-Sensor zueinander stehen. Dies werden wir von Apple aber vermutlich ebenso wenig erfahren, wie die Rangliste der beliebtesten Gehäusefarben.
Das MacBook Neo ist seit Mittwoch vergangener Woche erhältlich. Vorbestellungen für das Gerät hat Apple bereits seit der Woche zuvor angenommen.
Wer hätte das gedacht … Aber erstmal hier alles schlecht reden…!
Gibt eben für alles einen Markt! Und für simples Office is das Ding echt top!
Schönes Wochenende :)
Hätte letztes Jahr nicht mein m4 air geholt wenn ich gewusst hätte der Neo kommt.
Aber jetzt habe ich den und der soll für ein paar Jahre reichen haha
Aber beim nächsten Model :D
Ein kluger Schachzug
Ich bin Mega begeistert von dem Teil. Web und Mail, kleinere Spiele, Fotos auf einfachem Level bearbeiten und per SSH Dinge tun – das klappt alles natürlich wunderbar. Dazu keine Notch – ich bin zufrieden wie noch nie.
Komisch.
1. Das Neo ist gerade für €674.- Lieferung Montag bei Amaz*n auf Lager.
2. Das MacBook Air M4 gleicher Händler auch Montag geliefert kostet mit € 848,- gerade mal € 174,- mehr.
Ich müsste da nicht überlegen.
Ich müsste auch nicht überlegen. Für die 174 € gehe ich lieber essen.
:)))
Der Preis für das Neo ist Top. Und für den Normal Nutzer ist es absolut ausreichend.
Apple zeigt das man durchaus auch günstige Preise anbieten kann. Und trotzdem wird die Gewinnmarge stimmen !
Ich habe gefühlt 20 Jahre lang immer das technisch ausgefeilteste und leistungsstärkste Equipment gekauft. Kohle egal. Bis mir klar geworden ist, was ich eigentlich mit meinem Notebook mache. Im Internet surfen, ne E-Mail schreiben, ne Steuererklärung. Nix in Wahrheit. Aktuell habe ich noch ein iPhone 15 Pro und ein iPad Pro der ersten Generation. Jetzt kaufe ich mir auch einfach ein Neo. Das kleine. ich weiß jetzt schon, für die nächsten fünf Jahre wird es mir reichen.
Super!!
bis auf die fehlende Tastaturbeleuchtung ist das „große“ Neo perfekt …
Da bin ich wahrscheinlich die große Ausnahme, aber ich habe noch nie im Dunklen getippt.
Hab’s mir einfach mal geholt, finde es super! Qualitativ für den Preis, gefällt es mir sehr. Akku super, flüssig und Tastatur ist wie immer richtig gut.
Der Preis ist gut, aber wie sieht es mit der Software Versorgung aus ? Software für die M chips läuft ja nicht darauf.
Also bleiben nur IOS apps ?