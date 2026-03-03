Die Entwickler der Scanner-Software ScanSnap haben ihr Wort gehalten. Vor zwei Wochen hatten sie zugesichert, dass sie Anfang März eine für Apple-Prozessoren optimierte Version der Anwendung veröffentlichen. Mit ScanSnap Home für Mac 3.6.0 steht diese nun zum Download bereit.

ScanSnap Home für Mac ist die mit den Dokumentenscannern der Ricoh-Tochter PFU ausgelieferte Software. Um die Kompatibilität auch älterer Geräte zu prüfen, startet ihr am besten auf der Übersichtsseite mit den aktuellen Software-Downloads für die Scanner. Dort sind im unteren Bereich auch ältere Modelle wie der weiterhin weit verbreitete ScanSnap iX1500 gelistet, die sich ebenfalls mit der neuesten Version von ScanSnap Home für Mac betreiben lassen.

Neue Funktionen für iX2500 und iX2400

Neben der nativen Unterstützung von Apple-Prozessoren hat das Update auf ScanSnap Home 3.6.0 eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck. So steht für die Modelle ScanSnap iX2500 und ScanSnap iX2400 nun eine neue Einzugsoption zur Verfügung, mit der sich Dokumente mit besonders langen Seiten laut Anbieter wesentlich komfortabler erfassen lassen. Die entsprechende Einstellung „Dokumente mit langen Seiten werden gescannt“ ist auch dann verfügbar, wenn im jeweiligen Profil unter „Verwaltungsoptionen“ das Scannen in die Cloud oder in einen Netzwerkordner ausgewählt wurde.

Beim ScanSnap iX2500 können Dokumente mit einer Länge von bis zu 500 Millimetern gescannt werden. Voraussetzung ist, dass der Scan mit einem Profil durchgeführt wird, bei dem die Bildqualität auf „Automatische Farberkennung“, „Normal“, „Besser“ oder „Am besten“ eingestellt ist.

Office-Konvertierung und Texterkennung ohne ABBYY

Für alle kompatiblen ScanSnap-Modelle wurde die Office-Konvertierung überarbeitet. Die Funktionen „Scan to Word“, „Scan to Excel“ und „Scan to PowerPoint“ lassen sich jetzt nutzen, ohne dass hierfür die Anwendung ABBYY FineReader for ScanSnap installiert ist. Die Download-Möglichkeit für den ABBYY FineReader wird in der Folge zum Monatsende eingestellt. Die Möglichkeit, während des Scan-Vorgangs eine automatische Texterkennung durchzuführen, bleibt unabhängig davon erhalten. Mit dem aktuellen Update soll zudem die Genauigkeit der Texterkennung verbessert werden.