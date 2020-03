Apple verlängert 7. Serie: „Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur“

Apple wird auch die selbstproduzierte Kriminalserie „Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur“ um eine zweite Staffel ergänzen.

Darüber hat das Presse-Team von Apple TV+ informiert und kündigt an: Auch in Staffel 2 wird Octavia Spencer die Podcasterin Poppy Parnell spielen, setzt sich diesmal allerdings mit einem neuen Fall auseinander.

In der ersten Staffel der Serie motivierten neue Beweise die Podcasterin Poppy Parnell dazu, einen Mordfall, der sie zu einer landesweiten Berühmtheit machte, neu aufzurollen. Parnells Recherchen beschäftigten sich mit Themen wie Datenschutz, Medien und Rassismus.

„Truth Be Told“ schließt sich damit mehreren Apple Original Serien an, die kürzlich ebenfalls verlängert wurden. Eine zweite Staffel erhalten unter anderem „Little America“, „Mythic Quest“: Raven’s Banquet“, „Dickinson“, „See“, „Servant“ und „For All Mankind“.

Die erste Staffel von „Truth Be Told“ ist inzwischen vollständig auf Apple TV+ verfügbar.