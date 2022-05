Anker USB-C-Dock 563: 10 Anschlüsse und 100 Watt Ladeleistung

Mit der offiziellen Produktbezeichnung „Anker 563 USB-C Docking Station“ verwirrt uns der Hersteller einmal mehr. Wir haben ja schon an verschiedener Stelle kritisiert, dass das neue Konzept zur Namensgebung nicht dazu geeignet ist, eine schnelle und eindeutige Einordnung von Produkten und deren Merkmalen zu ermöglichen. So auch hier, schiebt sich das neue Dock beim Blick auf den Nummerncode doch unter das ebenfalls kürzlich erst vorgestellte Anker Dock 565 , das zwar einen Kartenleser zusätzlich hat, ansonsten aber um einiges schwächer aufgestellt.

Mit einem Verkaufspreis von satten 250 Euro geht das neue Anker-Dock in Deutschland an den Start. Dafür bekommt man dann einen vielseitigen USB-C-Adapter, der unter anderem mit zwei ebenfalls auf der Rückseite platzierten HDMI-Anschlüssen und einem DisplayPort ausgestattet ist und somit abhängig vom verbundenen MacBook-Modell bis zu drei angeschlossene Bildschirme unterstützt.

Mit dem USB-C-Dock 563 verkauft Anker jetzt auch einen leistungsfähigen 10-in-1-Adapter für Apple-Notebooks in Deutschland. Der Blick aufs Preisetikett macht allerdings schnell klar, dass die Zielgruppe hier nicht Gelegenheitsnutzer sind, die ab und an mal eine USB-A-Stick anstecken wollen, sondern sich die Anschaffung wohl nur bei regelmäßiger Nutzung lohnt. Die integrierte Ladefunktion unterstützt dabei sicherlich, über die rückseitige Host-Verbindung wird ein angeschlossenes Gerät nämlich auch gleich mit bis zu 100 Watt Ladestrom versorgt.

Insert

You are going to send email to