ZDFmediathek: Die Highlights im Juni 2022

Die Inhalte der ZDFmediathek darf man schon seit geraumer Zeit als Beleg dafür anführen, dass es für ein hochwertiges und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm nicht zwingend ein zusätzliches Abonnement bei einem Videodienst braucht. Der Sender bestätigt diese Einschätzung auch im kommenden Monat, unter dem für Juni angekündigten Highlights finden sich wieder namhafte europäische Produktionen, darunter auch neue Folgen der französischen Krimiserie „Art of Crime“.

Unter der Überschrift „Retros – Kultfilme und -serien“ stellt das ZDF am 2. und 3. Juni die dritte und vierte Stafel der 80er-Kultserie „Die Wichterts von nebenan“ online. Vom 4. Juni an gibt es beim ZDF dann die „Fantomas“-Trilogie sowie Gerard Depardieu und Pierre Richard in den Klassikern „Der Hornochse und sein Zugpferd“, „Zwei irre Spaßvögel“ und „Zwei irre Typen auf der Flucht“ zu sehen.

Am 4. Juni starten darüber hinaus auch zwei neue Dramaserien in der ZDFmediathek. „Thin Blue Line“ ist eine zehnteilige schwedische Produktion, die den Alltag von Polizisten in Malmö zum Thema hat. Für „Die Pembrokeshire Morde“ zeichnet die BBC verantwortlich, die Miniserie handelt von einem Ermittler, der zwei ungelöste Doppelmorde in Wales im Nachhinein aufklären will.

„Hide and Seek – Gefährliches Versteckspiel“ nennt sich eine achtteilige ukrainische Thrillerserie um mehrere verschwundene Kinder. Das ZDF nimmt diese Produktion vom 11. Juni an ins Programm, um die Kreativschaffenden in der Ukraine zu unterstützen.

Am 14. Juni folgt dann mit der britisch-schweizerisch-deutschen Gemeinschaftsproduktion „SAS – Alarm im Eurotunnel“ der Auftakt zu einer neuen Reihe mit europäischen Kinofilmen. Ebenfalls unter dem Motto „Made in Europe“ folgen dann das britische Drama „Official Secrets – Gefährliche Wahrheit“ am 20. Juni und der deutsche Thriller „Steig.Nicht.Aus“ am 27. Juni.

Weiter geht’s mit Krimis aus Frankreich. Hier bringt das ZDF vom 18. Juni an die zweite Staffel der Serie „Deadly Tropics“ in die Mediathek, am 25. Juni folgt dann die vierte Staffel von „Art of Crime“ mit vier neuen Folgen.

Sämtliche Inhalte lassen sich per Webbrowser über die Webseite der ZDFmediathek oder auch über die für iPhone und iPad optimierte ZDFmediathek-App abrufen.