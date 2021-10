Safari-Rückzieher: Favoritenleiste jetzt wieder über den Tabs

Mit der den nun eingepflegten Änderungen dürfte Apple die Umstellungen in Safari 15 weitgehend abgeschlossen und den Browser für die in Kürze erwartete Freigabe von macOS Monterey für alle Nutzer vorbereitet haben.

Wohlgemerkt: Das überarbeitete Design von Safari 15 wurde von Apple als eines der Top-Features von macOS Monterey präsentiert. Im Anschluss mussten Apples Entwickler auf die Kritik von Anwendern hin jedoch schon mehrfach nachbessern. In der Folge erhielten Nutzer auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie Safari im von Apple beworbenen kompakten Design, oder lieber mit separater Adresszeile sehen wollen. Ihr findet diese Option in den Safari-Einstellungen im Bereich „Tabs“.

Apple holt sich mit Blick auf das Vorgehen in Sachen Safari 15 keine Lorbeeren ab. Natürlich kann man es als positiv anerkennen, dass Apple hier letztendlich doch noch reagiert. Doch deutet alles darauf hin, dass Apple die Kritik zunächst aussitzen wollte und letztendlich erst reagierte, als der mediale Druck zunahm und in der Folge wohl auch Apples Marketing-Truppe und Imagepfleger intern Alarm geschlagen haben.

In der neuen alten Ansicht erreicht man bei der Navigation mit der Maus von unten nach oben nun wieder direkt die aktiven Tabs, und muss diese nicht zwischen der Favoritenleiste und der Adresszeile „suchen“. Die Favoritenleiste sitzt derweil gleichermaßen gut erreichbar wieder an ihrem angestammten Platz.

