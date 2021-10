1Password jetzt mit Option zum sicheren Teilen von sensiblen Daten

Die geteilten Daten werden dem Empfänger dann im Webbrowser angezeigt. Benutzer von 1Password haben hier die Möglichkeit, die Daten direkt in ihr Konto zu übernehmen. Da es sich hierbei allerdings nur um den aktuellen Stand der Daten zum Zeitpunkt der Freigabe handelt, könnt ihr das Passwort im Anschluss auch wieder ändern, um so beispielsweise einem Supportmitarbeiter nach verrichteter Arbeit den Zugriff wieder zu entziehen.

Die 1Password-Entwickler beschreiben die neue Funktion als sichere Alternative zum Teilen von Login-Daten in offener Form per E-Mail oder Messenger. Nutzer der Software können hierfür einen Link mit befristeter Gültigkeit erstellen und dabei zudem festlegen, ob die hinterlegten Daten für jeden, der diesen Link kennt oder nur für bestimmte Personen sichtbar sind. Die Verifizierung ausgewählter Personen kann über deren E-Mail-Adresse erfolgen, an die parallel zum geteilten Link ein entsprechender Zugriffscode geschickt wird.

1Password bietet in der neuen Version 7.9 eine neue Option, um gespeicherte Anmelde- oder sonstige in der App gesicherte Daten auf einfache Weise mit anderen Personen zu teilen. Von besonderem Vorteil ist dabei, dass der Empfänger der Daten 1Password selbst nicht verwenden muss.

