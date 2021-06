Safari für macOS Monterey: Apples Neuerungen sind nichts für Power-User

Über Apples mit macOS Monterey angekündigtes Redesign von Safari werden wir noch öfter zu sprechen haben. Der Webbrowser kommt mit dem nächsten Apple-Betriebssystem komplett umgekrempelt, was wohl dafür sorgen wird, dass sich Apple-Nutzer grundlegend neu orientieren müssen.

Was Apple als fortschrittliche Entwicklung darstellt, sorgt zumindest auf dem Mac für Kopfschütteln. Anders als auf dem kleineren Bildschirm der iOS-Geräte wäre hier ausreichend Raum vorhanden, um wesentliche Bedienelemente und geöffnete Seiten übersichtlich anzuzeigen und zum direkten Zugriff anzubieten. Doch Apple hat mit Safari 15 für den Mac einen komplett gegenläufigen Kurs eingeschlagen und versteckt die geöffneten Tabs sowie teils relevante Bedienelemente.

Apple schmückt sich damit, das Browser-Erlebnis neu konzipiert zu haben. Was dabei herausgekommen ist, erinnert an eine abgespeckte Mobilversion von Safari mit massiven Einschränkungen in punkto Übersicht. Offene Tabs werden auf dem Mac künftig als Tasten dargestellt, die abhängig von deren Anzahl neben dem Webseitensymbol noch einen Fetzen Beschreibungstext mit anzeigen können. Hier schlägt Apple dann auch noch einen Sonderweg ein und stellt nicht wie üblich den Namen der Webseite selbst, sondern den ergänzenden Seitentitel vorne an. In der Tab-Übersicht ist somit schlechter erkennbar, welche Webseite nun in welchen Tab geöffnet ist.

Für Irritation sorgt auch die „springende“ Adresszeile. Um Platz zu sparen, nimmt Apple der Eingabeleiste ihre feste Position im Kopf des Browsers, stattdessen springt diese hin und her und wird jeweils als Erweiterung des angeklickten Tabs angezeigt.

Apples Wahn, die Dinge zu komprimieren, ist auch die bislang direkt in der URL-Leiste erreichbare Reload-Taste zum Opfer gefallen. Wer das Tastenkürzel Befehl-R nicht kennt, muss nun im jeweiligen URL-Fenster zunächst auf das Symbol mit den drei Punkten klicken, um dort dann die Reload-Funktion auszuwählen. Ein Vorgang, mit dem selbst Apples Präsentatoren auf der WWDC teils zu kämpfen hatten.

Watching people reload web pages during WWDC session videos by digging the “Reload” command out of a submenu really highlights the absurdity of Apple’s campaign against always-visible UI elements.

(Yes, command-R exists, but the on-screen GUI also exists and should be sensible.) pic.twitter.com/Motr0Hf7oy

— John Siracusa (@siracusa) June 9, 2021