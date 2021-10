Neue Tab-Ansicht in Safari 15: Der Unmut lässt nicht nach

Das Ergebnis der Apple-Gestalter irritiert. So verzichte Safari 15 inzwischen vollständig auf die visuelle Verbindung von Tabs und Webseiten. Dies erschwert vor allem das schnelle Erkennen des aktiven Tabs. Entscheiden sich Nutzer gegen die ebenfalls neue Einfärbung des Safari-Browsers (eine Option, die ab Werk aktiviert ist) fehlen jegliche Hinweise welches Tab mit der gerade offenen Webseite in welcher Beziehung steht.

Nicht nur in Apples offiziellen Supportforen, auch im Community-Portal reddit.com sprechen sich tausende Anwender lautstark gegen die Neugestaltung aus, die während der Betaphase der neuen Betriebsysteme mehrfach korrigiert wurde und unter iOS und iPadOS letztlich nur stark abgeschwächt startete. Auf dem Mac jedoch hat Apple an dem radikalen Umbau der Tabs festgehalten.

