Safari-Erweiterung Vidimote jetzt auch für den Mac verfügbar

In den Einstellungen der App lässt sich das Verhalten einzelner Komponenten anpassen. So hat man beispielsweise die Möglichkeit, nach eigenem Geschmack festzulegen, wie weit das Video per Mausklick vor- oder zurückspringen soll.

Auf dem Mac erweitert Vidimote die Videowiedergabe in Safari um zusätzliche Steuerelemente und stellt optisch angenehm an macOS Monterey angepasst Funktionen wie die Möglichkeit zum Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit sowie dem schnellen Vor- und Zurückspringen bereit. Zudem bietet die Erweiterung kleinere Ergänzungen wie eine besser ablesbare Zeitanzeige.

