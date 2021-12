MagentaTV: Neue Features und neue Streaming-Box starten

Auch eine Option zur Ansicht der persönlichen Fotosammlung in der Magenta-Cloud steht bereits zur Verfügung. Auf lange Sicht will die Telekom das Angebot hier um weitere personalisierte Funktionen erweitern.

MagentaTV One kann unabhängig vom Internetdienstleister für den Empfang von MagentaTV und der anderen genannten Onlineangebote verwendet werden. Die Telekom bietet die Box wahlweise für 5 Euro monatlich zur Miete oder für 169 Euro zum Einmalkauf an.

Die Telekom bietet ihre neue Streaming-Box MagentaTV One von kommender Woche an offiziell an. Der im Oktober gestartete Beta-Test wurde offenbar erfolgreich abgeschlossen, sodass das Gerät nun vom 7. Dezember an im Handel erhältlich ist.

