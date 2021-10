Safari 15.1: Überarbeitete Tab-Ansicht kommt auch für Big Sur und Catalina

Mit einem aktiven Entwicklerkonto lässt sich Safari 15.1 für macOS Big Sur und macOS Catalina bereits bei Apple laden. Die von Apple neu veröffentlichte Beta 4 setzt macOS Big Sur in Version 11.6 und macOS Catalina 10.15.7 voraus. Dies dürften zugleich die Systemanforderungen für die finale, vermutlich auch in der nächsten Woche verfügbare Version des Browsers sein.

Am Montag will Apple macOS Monterey für alle Nutzer freigeben. Falls ihr das Update hinausschieben, aber dennoch die neueste Version von Apples Webbrowser Safari verwenden wollt, sollte in Kürze auch Safari 15.1 für macOS Big Sur und macOS Catalina bereitstehen. Apple hat die entsprechenden Updates bereits für Entwickler bereitgestellt.

