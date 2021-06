Apples Systemvoraussetzungen: Auf diesen Rechnern läuft macOS Monterey

macOS 12 bringt mit SharePlay ein neues Feature zum Teilen von Inhalten in FaceTime. Die Funktion „Mit dir geteilt“ zeigt in den Anwendungen Fotos, Safari, Apple Podcasts und der Apple TV App an, welche Inhalte über Nachrichte mit einem geteilt worden sind. Safari erhält eine überarbeitete Tableiste inklusive der Möglichkeit zur Anordnung von Tabs mit Tab-Gruppen. Weiter bringt Apple die von iOS bekannten Kurzbefehle auf den Mac. „Universal Control“ erlaubt die Nutzung von Eingabeinstrumenten Geräteübergreifend und über „AirPlay zum Mac“ lassen sich die Apple-Rechner als AirPlay-Lautsprecher verwenden.

Im Anschluss an die Präsentation von macOS 12 Monterey hat Apple auch mitgeteilt, welche Hardware benötigt wird, um das neue Mac-Betriebssystem zu installieren. Teils werden noch Mac-Modelle aus dem Jahr 2013 unterstützt, die vollständige Liste der kompatiblen Geräte hängen wir unten an.

