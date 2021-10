MagentaTV One: Neue Streaming-Box der Telekom startet im Beta-Test

Mit MagentaTV One bringt die Telekom eine neue Streaming-Box auf den Markt. Das Gerät zielt auf Abonnenten von MagentaTV, bietet ergänzend aber auch die Möglichkeit zum Zugriff auf IP-TV-Kanäle, alternative Streaming-Dienste und Mediatheken verschiedener Sender.

Die Telekom bewirbt MagentaTV One als leistungsfähige, mit einem Quad-Core-Prozessor und großem Arbeitsspeicher ausgestattete Premium-Streaming-Box, die unter der Haube auf Android TV setzt. Der Anschluss ans TV-Gerät erfolgt über HDMI 2.1, die Netzwerkverbindung kann wahlweise über Ethernet oder WLAN erfolgen. Für die Installation von Apps findet sich der Google Store integriert.

Verglichen mit der „alten“ MagentaTV-Box ist die neue MagentaTV One kompakter, leistungsfähiger und energiesparender, bietet allerdings auch nicht die Möglichkeit zur Aufnahme auf eine integrierte Festplatte. Anstelle der in der alten Box verbauten 500-GB-Festplatte setzt das neue Gerät ausschließlich auf den Videospeicher in der MagentaTV Cloud.

MagentaTV One kommt mit Unterstützung von 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. In Verbindung mit einem MagentaTV-Abo stehen Funktionen wie Timeshift, Restart und Cloud Speicher sowie der Zugriff auf IP-TV mit 50 Sendern in HD-Qualität zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über die Komfort-Fernbedienung der Telekom mit Sondertasten für den EPG und Google Home.

Für Telekom-Kunden 3 Monate kostenlos

Noch vor dem offiziellen Marktstart können Festnetzkunden der Telekom die Box im Rahmen eines offenen Beta-Tests kostenfrei ausprobieren. Das limitierte Angebot umfasst drei Monate Nutzung ohne weitergehende Verpflichtung. Wer die Box MagentaTV One darüber hinaus nutzen will, muss mit einer Monatsgebühr von 5 Euro rechnen. Die Kosten für MagentaTV und andere kommerzielle Streaming-Angebote fallen sowohl während als nach der Beta-Phase zusätzlich an. Weitere Infos zu den Buchungsmöglichkeiten finden sich auf der Telekom-Webseite–