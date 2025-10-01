Sabbat-Ruhe: US-Behörde sieht religiöse Diskriminierung bei Apple

Die US-Aufsichtsbehörde EEOC hat rechtliche Schritte gegen Apple eingeleitet. In einer am Dienstag eingereichten Klage wird dem Unternehmen vorgeworfen, zu wenig Rücksicht auf die religiösen Verpflichtungen eines langjährigen Mitarbeiters an einem Standort im US-Bundesstaat Virginia genommen zu haben.

Der Mann, der in einem Apple Store als Kundenberater tätig war, hatte im August 2023 darum gebeten, freitags und samstags von der Arbeit freigestellt zu werden, da er zum Judentum konvertiert war und den Sabbat einhalten wollte.

Als Bundesbehörde ist die EEOC für die Durchsetzung von Antidiskriminierungsvorschriften am Arbeitsplatz zuständig.

Nach Darstellung der Behörde wurde die Bitte unter Hinweis auf betriebsinterne Vorgaben abgelehnt. Demnach sei es nicht möglich gewesen, beide Tage regelmäßig freizugeben. Der Angestellte entschloss sich daraufhin, trotz seiner religiösen Überzeugung zu arbeiten, um den Verlust seiner Stelle zu vermeiden. In den Wochen danach wurde er mehrfach gerügt, weil er laut Apple angeblich gegen interne Vorgaben zur Körperpflege und zum äußeren Erscheinungsbild verstoßen habe.

Entlassung nach Hinweis auf religiösen Feiertag

Im Januar 2024 wurde das Arbeitsverhältnis schließlich beendet. Hintergrund war laut Klage, dass der Mitarbeiter erneut auf einen anstehenden religiösen Feiertag hingewiesen hatte. Apple führte die Kündigung formell auf ein weiteres Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Kleiderordnung zurück. Die EEOC wertet das Vorgehen jedoch als unzulässige Diskriminierung und als Reaktion auf die vorangegangene Bitte um Rücksichtnahme.

Das Verfahren wurde beim zuständigen Bundesgericht im östlichen Bezirk Virginias angestrengt. Ein außergerichtlicher Vergleich war im Vorfeld gescheitert. Nach US-Recht sind Unternehmen verpflichtet, religiöse Bedürfnisse ihrer Beschäftigten zu respektieren, sofern dies nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden ist. Zudem dürfen Arbeitnehmer keine Nachteile erleiden, wenn sie auf mögliche Benachteiligungen hinweisen.