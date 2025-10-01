Klage wegen fehlender Rücksichtnahme
Sabbat-Ruhe: US-Behörde sieht religiöse Diskriminierung bei Apple
Die US-Aufsichtsbehörde EEOC hat rechtliche Schritte gegen Apple eingeleitet. In einer am Dienstag eingereichten Klage wird dem Unternehmen vorgeworfen, zu wenig Rücksicht auf die religiösen Verpflichtungen eines langjährigen Mitarbeiters an einem Standort im US-Bundesstaat Virginia genommen zu haben.
Der Mann, der in einem Apple Store als Kundenberater tätig war, hatte im August 2023 darum gebeten, freitags und samstags von der Arbeit freigestellt zu werden, da er zum Judentum konvertiert war und den Sabbat einhalten wollte.
Als Bundesbehörde ist die EEOC für die Durchsetzung von Antidiskriminierungsvorschriften am Arbeitsplatz zuständig.
Nach Darstellung der Behörde wurde die Bitte unter Hinweis auf betriebsinterne Vorgaben abgelehnt. Demnach sei es nicht möglich gewesen, beide Tage regelmäßig freizugeben. Der Angestellte entschloss sich daraufhin, trotz seiner religiösen Überzeugung zu arbeiten, um den Verlust seiner Stelle zu vermeiden. In den Wochen danach wurde er mehrfach gerügt, weil er laut Apple angeblich gegen interne Vorgaben zur Körperpflege und zum äußeren Erscheinungsbild verstoßen habe.
Entlassung nach Hinweis auf religiösen Feiertag
Im Januar 2024 wurde das Arbeitsverhältnis schließlich beendet. Hintergrund war laut Klage, dass der Mitarbeiter erneut auf einen anstehenden religiösen Feiertag hingewiesen hatte. Apple führte die Kündigung formell auf ein weiteres Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Kleiderordnung zurück. Die EEOC wertet das Vorgehen jedoch als unzulässige Diskriminierung und als Reaktion auf die vorangegangene Bitte um Rücksichtnahme.
Das Verfahren wurde beim zuständigen Bundesgericht im östlichen Bezirk Virginias angestrengt. Ein außergerichtlicher Vergleich war im Vorfeld gescheitert. Nach US-Recht sind Unternehmen verpflichtet, religiöse Bedürfnisse ihrer Beschäftigten zu respektieren, sofern dies nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden ist. Zudem dürfen Arbeitnehmer keine Nachteile erleiden, wenn sie auf mögliche Benachteiligungen hinweisen.
Ganz ehrlich…such dir einen anderen Job! Ein Christ in der Gastronomie oder im Schichtdienst geht auch Sonntags arbeiten, ein Muslime geht auch freitags zur Arbeit. Warum müssen irgendwelche religiösen Menschen immer so ein Geschiss machen?
Deine Meinung kann ich voll und ganz unterstreichen. Jeder so wie er mag, erzogen ist etc.
Aber laßt die Öffentlichkeit davon in Ruhe. Das ist reine Privatsache und keine Tyrannei bitte.
Ich selber habe mit Kirche schon lange nix mehr zu tun. Die, egal welcher couleur, sind mir zu scheinheilig und haben genügend Schaden angerichtet.
100%.
Finde das auch übertrieben. Religion ist Privatsache. ABER – das ganze ist für Apple schon unangenehm, da sie ja soviel Wert auf Diversität legen……zumindest nach Außen. Spätestens nach dem kriechen vor dem Irren im Weißen Haus weiß man ja das dies alles Geschwätz ist.
Ich habe keine Ahnung, aber beginnt der Sabbat nicht erst am Freitag bei Sonnenuntergang? Wozu dann den ganzen Freitag freihaben wollen? Außerdem verstoßen Mitarbeiter mit anderen Religionen ständig gegen ihre jeweiligen Vorschriften zugunsten der Arbeit, auch und gerade in den USA, weil es zum Überleben wichtiger ist, einen Job zu haben als erfundene Vorschriften zum Gefallen einer nichtexistenten Entität einzuhalten.