Amazons neuer „Fire TV Stick 4K Select“ kommt mit Vega-Betriebssystem

Im Rahmen seines gestrigen Hardware-Events hat der Online-Händler Amazon den Fire TV Stick 4K Select vorgestellt. Das neue Modell ergänzt die bestehende Streaming-Produktlinie um eine günstigere 4K-Variante.

Der Stick soll Apps schneller laden und hochauflösende Inhalte mit HDR10+ wiedergeben. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung beginnt Mitte Oktober. Der Preis liegt bei 54,99 Euro.

Der Fire TV Stick 4K Select richtet sich an Nutzer, die Filme und Serien in 4K-Qualität streamen möchten, ohne ein teureres Gerät zu kaufen. Amazon hebt die verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit hervor, die durch das neue Betriebssystem Vega ermöglicht wird. Neben den bekannten Streamingdiensten sollen künftig auch Spieleplattformen wie Xbox Cloud Gaming und Amazons Luna unterstützt werden.

Vega ersetzt Fire OS nicht

Mit dem Fire TV Stick 4K Select führt Amazon erstmals Vega ein. Das System, über das bereits im Vorfeld des Hardware-Events spekuliert wurde, basiert auf Linux-Komponenten und ist speziell für kompakte Geräte wie Streaming-Sticks und smarte Displays entwickelt. Es soll eine flüssige Navigation und kürzere Ladezeiten bieten, gleichzeitig aber weniger Speicherplatz benötigen. Vega wird zunächst nur auf dem neuen Stick eingesetzt, Amazon plant jedoch, es auch auf weiteren Geräten einzuführen. Fire OS bleibt parallel bestehen.

Für Entwickler stellt Amazon die Vega Developer Tools bereit. Diese ermöglichen es, bestehende Fire-OS-Apps auf Vega zu portieren oder neue Anwendungen zu erstellen. Unterstützt werden gängige Frameworks wie React Native sowie Web-Technologien, wodurch bestehende Programmteile wiederverwendet werden können. Ziel ist es vor allem Apps kleiner und schneller zu machen.

Die Developer Tools stehen ab sofort in einer öffentlichen Betaversion bereit. Amazon will so Rückmeldungen sammeln, um die Entwicklungsumgebung vor der finalen Veröffentlichung zu verbessern und ein breites App-Angebot zum Start von Vega sicherzustellen.