Gemini für Google Home: Smart-Home-Steuerung fortan mit KI und Abo
Google führt mit Gemini für Home eine neue Steuerung für sein Smart-Home-System ein. Die KI-basierte Lösung ersetzt schrittweise den bisherigen Google Assistant auf Lautsprechern, Displays und in der Google-Home-App.
Gemini für Home ersetzt Google Assistant
Nutzer sollen Geräte künftig in natürlicher Sprache steuern, Haushaltsaufgaben koordinieren und automatisierte Abläufe beschreiben können. Auch Rückfragen innerhalb eines Gesprächs werden kontextbezogen verstanden.
Parallel dazu wird das Funktionsspektrum der smarten Nest-Kameras ausgeweitet. Eine neue Zusammenfassungsfunktion fasst Tagesereignisse in kurzen Clips zusammen. Zudem lassen sich bestimmte Momente im Videoverlauf gezielt per Sprache abrufen. Die neuen Funktionen sind Teil eines kostenpflichtigen Angebots, das Google als Abonnementmodell einführt.
Gemini nur eingeschränkt kostenlos nutzbar
Die Basisausstattung von Gemini steht grundsätzlich auf allen unterstützten Geräten zur Verfügung. Wer jedoch erweiterte Funktionen wie Live-Unterhaltungen ohne Aktivierungswort, personalisierte Kamera-Benachrichtigungen oder kontextbezogene Tagesberichte nutzen möchte, muss ein Abo abschließen.
Die Kosten für das sogenannte „Google Home Premium“-Abo beginnen bei 10 Euro monatlich und beinhalten unter anderem einen 30-tägigen Videoverlauf, Gerätesteuerung über freie Sprachbefehle und einfache Automatisierungen. Die größere Tarifstufe für 18 Euro pro Monat bietet zusätzlich lückenlosen Videoverlauf, detaillierte Ereignisbeschreibungen sowie die Möglichkeit, direkt in der Videohistorie nach bestimmten Geschehnissen zu suchen.
Die Integration von Gemini für Google Home in Deutschland beginnt voraussichtlich Anfang 2026 und soll auf viele bereits verfügbare Geräte ausgerollt werden. Erste Testzugänge sollen über ein Vorabprogramm ermöglicht werden. Die vollständige Umstellung erfolgt dann schrittweise über die aktualisierte Google-Home-App. Google schreibt:
Ab dem 28. Oktober 2025 erhalten einige Nutzerinnen und Nutzer in den USA mit kompatiblen Lautsprecher und Displays Vorabzugriff. Wir führen den Zugriff nach und nach ein. Ziel ist es, den Zugriff Anfang 2026 in allen unterstützten Märkten verfügbar zu machen.
Und jetzt bitte Apple mit Home pods, Watch und CarPlay. Danke
Wofür soll man noch alles Abos abschließen ?