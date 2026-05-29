Rulebook automatisiert Dateiverwaltung auf dem Mac

Rulebook ist die neueste Mac-App des niederländischen Entwicklers Lucas Raggers. Das Programm soll die Arbeit am Mac erleichtern, indem es wiederkehrende Aufgaben automatisiert. Dabei überwacht die Anwendung ausgewählte Ordner im Hintergrund und führt auf Basis zuvor definierter Regeln verschiedene Aktionen aus, wenn Dateien neu hinzugefügt oder geändert werden.

Die Lösung könnte insbesondere dann von Interesse sein, wenn man regelmäßig mit größeren Mengen an Dokumenten, Bildern, Videos oder Audiodateien zu tun hat und diese bislang manuell sortieren oder umbenennen muss.

Regeln für Ordner und Dateien

Rulebook kann ausgewählte Ordner dauerhaft überwachen und Dateien anhand unterschiedlicher Kriterien erkennen. Dazu zählen neben Dateinamen und Erweiterungen auch die Größe, hinzugefügte Tags oder das Erstellungsdatum. Auch die Inhalte von PDF-Dokumenten sowie Dateien aus Office-Anwendungen wie Word, Excel, Pages oder Numbers lassen sich mithilfe der App durchsuchen.

Darüber hinaus unterstützt die App erweiterte Suchmuster über reguläre Ausdrücke oder zusätzliche Bildinformationen wie die Auflösung oder das Kameramodell.

Treffen die definierten Bedingungen zu, führt das Programm automatisch festgelegte Aktionen aus. Dateien lassen sich so beispielsweise verschieben, kopieren, umbenennen, archivieren oder löschen. Mehrere Arbeitsschritte können dabei miteinander kombiniert werden.

Konvertierungsfunktionen direkt integriert

Neben solchen Verwaltungsaufgaben hält die Anwendung auch Funktionen zur Konvertierung verschiedener Dateiformate bereit. Bilder können unter anderem zwischen JPEG, PNG, HEIC oder TIFF umgewandelt werden. Zusätzlich stehen Werkzeuge zum Zuschneiden, Drehen oder Entfernen von EXIF-Metadaten bereit. Auch Audio- und Videodateien lassen sich automatisch bearbeiten. Unterstützt werden etwa Konvertierungen nach MP4 oder MOV sowie die Umwandlung zwischen Audioformaten wie MP3, WAV oder FLAC. Zudem kann die App Audiospuren aus Videos extrahieren.

Rulebook unterstützt darüber hinaus die Integration von macOS-Kurzbefehlen. Dadurch lassen sich eigene Automationen oder vorhandene Kurzbefehle direkt in die Abläufe integrieren.

App arbeitet im Hintergrund

Die Anwendung arbeitet nach Angaben des Entwicklers unauffällig im Hintergrund und kann auch dann weiterlaufen, wenn das eigentliche Programmfenster geschlossen wurde. Für einzelne Ordner lässt sich die Überwachung jederzeit pausieren oder erneut aktivieren.

Rulebook wird zum Preis von 7,99 Euro im Mac App Store angeboten. Eine Übersicht sämtlicher Apps von Lucas Raggers findet sich hier. Bei uns kommt vor allem Name Changer regelmäßig zum Einsatz.