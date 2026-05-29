Dreame startet Pet Line mit Katzenklo, Futterautomat und Trinkbrunnen

Dreame erweitert sein Smart-Home-Ökosystem um eine neue Produktlinie für Haustierbesitzer. Unter dem Namen Pet Line will der Hersteller künftig nicht mehr nur Böden reinigen oder den Rasen pflegen, sondern auch Alltagsaufgaben rund um Katzen und Hunde smarter machen. Im Mittelpunkt stehen Hygiene, Fütterung, Trinkwasserversorgung, Komfort und Transport.

Dreame ist vielen Nutzern vor allem durch Saug- und Wischroboter bekannt, die in Haushalten mit Haustieren ohnehin eine wichtige Rolle spielen. Mit der Pet Line rückt der Hersteller nun näher an die Tiere selbst heran und erweitert den Smart-Home-Gedanken auf Routinen, die sonst eher manuell erledigt werden.

Zum Start nennt Dreame fünf Produkte. Die Moduloo Pure Self-Cleaning Cat Litter Box ist ein selbstreinigendes Katzenklo mit modularer Geruchspflege. Nutzer können zwischen einem Fresh-Air-Modul für den Alltag und einem Spray- plus Plasma-Modul für zusätzliche Hygiene wählen. Die offene Bauweise soll Katzen zudem ein natürlicheres Nutzungserlebnis bieten als geschlossene Systeme.

Katzenklo, Tierbett und Transporttasche

Mit dem Moduloo Clima Smart Heated & Cooling Tierbett adressiert Dreame den Komfortbereich. Das Bett kann heizen und kühlen und deckt einen Temperaturbereich von 20 bis 32 Grad ab. Nach Angaben des Herstellers reagiert das System innerhalb von rund zehn Minuten auf Temperaturänderungen. Damit sollen Haustiere je nach Jahreszeit wärmer oder kühler liegen können.

Für unterwegs ist die TunnelGo Pet Bag vorgesehen. Die Transporttasche soll zwei- bis dreimal so viel Platz bieten wie herkömmliche Modelle und kombiniert ein USB-betriebenes Heizpad mit aktiver Lüfterzirkulation. Damit will Dreame auch beim Transport eine angenehmere Umgebung für Tiere schaffen.

Futter und Wasser mit Kameraüberwachung

Technisch am stärksten in Richtung Smart Home geht das Lumina Feast Smart Feeding System. Der Futterautomat kombiniert eine 2K-HD-Livekamera, Zwei-Wege-Sprachfunktion, Aufnahmeerfassung am Futternapf und einen 5-Liter-Futterspeicher mit UVC-Versiegelung. Ergänzt wird das System durch zwei Fächer und ein 8-Fächer-Nutrition-Tray, mit dem Fütterungsroutinen genauer gesteuert und Nahrungsergänzungsmittel zugesetzt werden sollen.

Dazu kommt das Lumina Flow Smart Hydration System. Der Trinkbrunnen arbeitet mit getrennten Frisch- und Abwassertanks, HD-Überwachung und genauer Erfassung der Wasseraufnahme. Gerade bei Katzen kann das interessant sein, weil Trinkverhalten ein wichtiger Hinweis auf Wohlbefinden und mögliche gesundheitliche Veränderungen sein kann.

Statt nur hinterher Haare und Schmutz zu entfernen, sollen Haustierbesitzer künftig auch Fütterung, Wasser, Schlafplatz und Hygiene digitaler überwachen und steuern können. Die neuen Produkte sollen bereits ab August verfügbar sein und werden zwischen 169 Euro und 299 Euro kosten.