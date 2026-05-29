Mit „Age of Empires II“ meldet sich ein Klassiker zurück. Microsoft und das Entwicklerstudio World’s Edge bringen den Titel in der Variante Age of Empires II: Definitive Edition erstmals nativ auf aktuelle Apple-Rechner. Bei der Umsetzung haben die Entwickler mit Feral Interactive kooperiert.

„Age of Empires“ wurde Ende der 1990er-Jahre für Windows und macOS veröffentlicht. Die älteren Mac-Versionen waren nach dem Wegfall der 32-Bit-Unterstützung auf aktuellen Macs nicht mehr lauffähig.

Läuft nur auf Apple-Prozessoren

Die neue Mac-Umsetzung wurde speziell für Geräte mit Apple-Prozessoren entwickelt und läuft ausschließlich auf diesen Systemen. Laut den Entwicklern enthält die neue Version zahlreiche technische Anpassungen und Überarbeitungen, die über viele Jahre hinweg entstanden sind. Dazu zählen unter anderem die Unterstützung für 4K-Auflösung, überarbeitete Animationen, eine modernisierte Soundkulisse sowie verschiedene Verbesserungen bei der Bedienung und Spielsteuerung.

Legendäres Echtzeit-Strategiespiel

„Age of Empires II“ zählt zu den bekanntesten Echtzeit-Strategiespielen der vergangenen Jahrzehnte. Als Spieler übernimmt man die Kontrolle über historische Zivilisationen und baut Siedlungen von kleinen Dörfern bis hin zu befestigten Städten auf. Gleichzeitig müssen Rohstoffe gesammelt, Technologien entwickelt und militärische Einheiten aufgebaut werden.

Die Definitive Edition umfasst sowohl Einzelspieler-Kampagnen als auch Gefechte gegen Computergegner. Auch Mehrspieler-Partien über das Internet werden unterstützt. Darüber hinaus enthält das Spiel kooperative Kampagnen, in denen historische Szenarien gemeinsam absolviert werden können.

Zusätzliche Erweiterungen verfügbar

Die „Definitive Edition“ enthält neben dem Hauptspiel die Zusatzinhalte „Lords of the West“, „Dawn of the Dukes“ und „Dynasties of India“. Weitere Erweiterungen wie das kürzlich veröffentlichte „The Last Chieftains“ werden zusätzlich als kostenpflichtige Downloads angeboten.

„Age of Empires II“ wird zum Preis von 32,99 Euro über Steam angeboten. Nutzer, die von dort bereits die Windows-Version besitzen, können ohne zusätzlichen Kauf auf die macOS-Version zugreifen.