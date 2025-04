Name Changer: Neue Funktionen für die „Better Rename“-Alternative

Die Mac-Anwndung Name Changer hat seit unserer letzten Erwähnung zwei nennenswerte Funktionserweiterungen erfahren. Daher wollen wir die App einmal mehr als einfachere, aber dennoch leistungsfähige Alternative zum Alleskönner Better Rename in Erinnerung bringen.

„Name Changer“ hat es auf Nutzer abgesehen, die sich mit der Aufgabe konfrontiert sehen, eine größere Anzahl von Dateien umzubenennen. Die Standardvorgehensweise, den Dateinamen im Finder auszuwählen und manuell zu ändern oder zu überschreiben, stellt hier keine sinnvolle Option dar.