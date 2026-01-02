33 Mac-Apps, die wir zügig auf neuen Rechnern installieren

Wir nutzen den Jahreswechsel gerne, um unsere Macs neu aufzusetzen, aufzuräumen oder bestehende Systeme ein Stück weit zu entrümpeln. Viele Leser dürften diese Zeit ebenfalls dafür verwenden, neue Rechner einzurichten oder den eigenen Arbeitsalltag kritisch zu überprüfen und zu vereinfachen.

Auch wenn die Anforderungen dabei von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich sind, haben wir einmal zusammengestellt, welche Anwendungen bei uns regelmäßig im Einsatz sind und auf neuen Macs besonders schnell installiert werden. Vielleicht ist darunter auch für den einen oder anderen ein hilfreicher Hinweis dabei.

Affinity – 0 Euro

Die Affinity-Awendungen nutzen wir zunehmend für Grafik, Layout und Bildbearbeitung. Der vollständige Umstieg ist noch nicht abgeschlossen, doch die neue Affinity-App deckt bereits viele redaktionelle Anforderungen ab und ersetzt immer mehr Arbeitsschritte, die wir bislang Adobe anvertraut haben.

Animated Image Maker – 0 Euro

Den Animated Image Maker nutzen wir, um aus mehreren Einzelbildern animierte GIF-Dateien zu erstellen. Das ist immer dann hilfreich, wenn Abläufe oder kleine Handgriffe visuell erklärt werden sollen oder wenn für Kurznachrichten und Webinhalte eine einfache Animation benötigt wird.

Audiobook Builder – 9,99 Euro

Audiobook Builder dient bei uns zum Erstellen von Hörbüchern aus Audio-CDs. Die Oberfläche wirkt altmodisch, erfüllt ihren Zweck jedoch zuverlässig und eignet sich besonders für bestehende Sammlungen.

Audio Hijack – 84 Euro

Audio Hijack nutzen wir zur Aufnahme von Systemton oder einzelner Anwendungen. Die App erlaubt es, Audioquellen flexibel zu kombinieren und gezielt mitzuschneiden, etwa für Interviews und Medien-Mitschnitte. Trotz der vielfältigen Möglichkeiten bleibt die Bedienung übersichtlich und gut nachvollziehbar.

BetterRename – 29,99 Euro

BetterRename verwenden wir zum Umbenennen größerer Dateimengen. Die Bedienung ist für uns intuitiv und deckt die wichtigsten Anwendungsfälle zuverlässig ab.

BIBBot – 0 Euro

BIBBot ist eine Browser-Erweiterung für Safari, Firefox und Chrome. Nach Anmeldung mit einem Bibliotheksausweis ermöglicht sie den Zugriff auf zahlreiche kostenpflichtige Nachrichtenangebote direkt im Browser.

Book Track – 22,99 Euro

Book Track nutzen wir, um gelesene Bücher zu erfassen, intern zu bewerten und zwischen Mac und iPhone zu synchronisieren. Die App hilft dabei, den eigenen Lesestatus im Blick zu behalten.

Boring Notch – 0 Euro

Boring Notch erweitert den Bereich rund um die Notch aktueller MacBooks. Dort lassen sich unter anderem Kalenderinformationen anzeigen, Dateien ablegen oder die Musikwiedergabe steuern.

Broadcasts – 6 Euro

Für Internetradio ist Broadcasts unser bevorzugtes Werkzeug am Mac. Die Anwendung versteht sich als persönlicher Katalog für Radiosender, lässt sich mit eigenen Favoriten befüllen und synchronisiert diese über iCloud. Gleichzeitig greifen wir weiterhin auch auf Radiola (0 Euro) und Radio X (0 Euro) zurück. Beide Anwendungen sind funktional solide und gute Alternativen.

CotEditor – 0 Euro

Der CotyEditor ist bei uns Ausgangspunkt für nahezu alle Texte. Er eignet sich sowohl für Artikel als auch für Programmcode und unterstützt zahlreiche Dateiformate. Alles, was wir schreiben, beginnt in diesem Editor.

CompressX – 49 Euro

CompressX verkleinert Videodateien zuverlässig. Die App arbeitet zügig und konzentriert sich auf genau diese Aufgabe.

EagleFiler – 85 Euro

EagleFiler kümmert sich um die lokale Dokumentenverwaltung. E Mails, PDFs und Notizen werden strukturiert abgelegt und bleiben auch ohne Cloud-Anbindung durchsuchbar.

GrandPerspective – 0 Euro

GrandPerspective visualisiert die Belegung der eigenen Festplatte. Große Dateien und Ordner werden schnell sichtbar, was beim Aufräumen und Analysieren des Speicherplatzes hilft.

Hand Mirror – 6,99 Euro

Hand Mirror zeigt das aktuelle Kamerabild mit einem Klick an. Vor Videoanrufen reicht das für eine schnelle Kontrolle von Bildausschnitt und Beleuchtung.

Itsycal – 0 Euro

Itsycal zeigt Datum und Termine direkt in der Menüleiste an. Der Kalender ist schnell erreichbar und erlaubt einen kurzen Überblick über anstehende Termine.

Keka – 0 Euro

Keka ist unser Standardwerkzeug zum Entpacken und Erstellen von Archiven. Die Anwendung unterstützt eine Vielzahl gängiger Formate und integriert sich sauber in macOS. Für diesen Zweck benötigen wir keine umfangreichere Lösung.

LaunchBar – 35 Euro

LaunchBar ist unser zentraler Starter für Anwendungen, Dateien und Aktionen. Viele Arbeitsabläufe lassen sich direkt über die Tastatur anstoßen und beschleunigen so den Alltag.

LibreOffice – 0 Euro

LibreOffice setzen wir unter anderem wegen des integrierten PDF-Editors ein. Dokumente lassen sich kommentieren und anpassen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen.

MacWhisper – 64 Euro

MacWhisper wandelt Sprache in Text um und greift dafür auf unterschiedliche frei verfügbare KI-Modelle zurück. Für Diktate und schnelle Transkripte ist die App fester Bestandteil unseres Workflows.

Maestral – 0 Euro

Maestral ist eine quelloffene Alternative zur offiziellen Dropbox-App und richtet sich an Nutzer, die ihre Dateien synchronisieren möchten, ohne zusätzliche Funktionen oder hohe Systemlast in Kauf zu nehmen.

MoneyMoney – 0 Euro

MoneyMoney ist unsere bevorzugte Multibanking-Anwendung. Konten unterschiedlicher Banken lassen sich zentral verwalten, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist.

MP3Tag – 24,99 Euro

MP3Tag setzen wir zur Pflege unserer Musikbestände ein. Metadaten, Coverbilder und Dateinamen lassen sich auch bei größeren Sammlungen zügig bearbeiten. Die inzwischen auch für macOS verfügbare Anwendung hat sich dafür als zuverlässiges Werkzeug etabliert.

NAPS2 – 39,99 Euro

NAPS2 ist eine Open-Source-Lösung zum Scannen von Dokumenten. Die App arbeitet zuverlässig mit verschiedenen Scannern zusammen und bietet grundlegende Nachbearbeitungsfunktionen.

NetNewsWire – 0 Euro

NetNewsWire ist unser bevorzugter RSS-Reader. Die lokale Anwendung arbeitet sehr schnell und bleibt auch bei vielen abonnierten Feeds übersichtlich.

Ocenaudio – 0 Euro

Ocenaudio nutzen wir für den schnellen Audioschnitt. Die Oberfläche konzentriert sich auf grundlegende Funktionen wie Schneiden, Normalisieren und Exportieren.

Only Switch – 0 Euro

Only Switch bündelt kleine Systemfunktionen in der Menüleiste. Dazu zählen unter anderem das Ausblenden von Desktop Icons oder das schnelle Verbinden von AirPods.

PDF Squeezer – 19,99 Euro

PDF Squeezer verkleinert PDF Dateien zuverlässig. Verschiedene Kompressionsstufen lassen sich vorab prüfen, bevor das Dokument gespeichert oder versendet wird.

Rectangle – 0 Euro

Rectangle ist unser Fenstermanager der Wahl. Fenster lassen sich per Tastenkombination anordnen und skalieren, was die Arbeit mit mehreren Anwendungen erleichtert. Einrichtung und Konfiguration könnte einfacher nicht sein.

Rocket Typist – 19,99 Euro

Rocket Typist ist unsere Lösung für Textbausteine. Wiederkehrende Inhalte lassen sich über Abkürzungen aufrufen und mit der Zwischenablage kombinieren.

Soulver – 45 Euro

Soulver verbindet Taschenrechner und Notizzettel. Berechnungen bleiben nachvollziehbar, da Annahmen und Kommentare direkt neben den Zahlen stehen.

Stats – 0 Euro

Stats zeigt Systeminformationen wie Netzwerkgeschwindigkeit, CPU Auslastung und Lüfterwerte in der Menüleiste an. Der schnelle Zugriff hilft bei der Einschätzung der aktuellen Systemlast.

TextSniper – 9,99 Euro

TextSniper extrahiert Text aus Bildern oder Videos. Inhalte, die sich nicht direkt markieren lassen, können so dennoch kopiert und weiterverwendet werden.

ThumbsUp – 0 Euro

ThumbsUp ist eine kleine Freeware zum schnellen Umrechnen von Bildern. Größe und Dateiformat lassen sich in einem Schritt anpassen, was besonders für Webgrafiken praktisch ist.